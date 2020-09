A digitalizáció már a jelen a Széchenyi István Gimnáziumban Sopronban

Innovatív képzés indult az új tanévtől a soproni Széchenyi István Gimnáziumban. A tanulók saját, az iskola által biztosított korszerű hibrid laptopon követik a tanóra anyagát, használják a digitális tankönyveket, munkafüzeteket és a saját fejlesztésű tanári anyagokat.

Innovatív és országos szinten is rendkívül újnak mondható kezdeményezést indított a most kezdődött tanévtől a Széchenyi-gimnázium. Állami fenntartású intézmények közül az elsők között alkalmazzák az új módszert. A négy évfolyamos kerettantervre épülő, emelt óraszámú angol vagy német nyelvi és informatikai osztály képzésében a diákok első nyelvként angolul vagy németül tanulnak 9. és 10. évfolyamon heti öt órában. Az informatika tantárgy tanítása is emelt óraszámban történik. A tanulók saját, az iskola által biztosított korszerű hibrid laptopon követik a tanóra anyagát, használják a digitális tankönyveket, munkafüzeteket és a saját fejlesztésű tanári anyagokat.

-A digitalizáció nem a jövő, hanem a jelen. Azok a gyerekek, akik ilyen módszer szerint tanulnak az egyetemi felvételnél és a munkaerőpiacon is előnnyel indulnak. Az informatikai készségeken túl fejlődik a kommunikációjuk és a kritikai gondolkodásuk – mondta Farkas Gábor igazgató, amikor bepillantást engedtek egy innovatív tanóra menetébe. Fontos szerepet kap a képzésben a tanulásmódszertan és a gépírás tanítása is. Ugyanakkor a kézírást sem mellőzik a gyerekek, az érintőképernyős eszközön írni és rajzolni is lehet. Jelenleg két csoportban 14, illetve 15 tanulóval indult el a képzés. A módszer a pedagógusoktól is újszerű szemlélelet és ismereteket követel meg, a tantestületből tizenöten jelentkeztek önként a programba, de a többiek is nyitottak. A módszertani központ vezetője Egész Tamás igazgató-helyettes, a digitális pedagógiai munkaközösség vezetője pedig Bartha Róbert.

A kommunikáció legfontosabb digitális platformja a Microsoft O365 programcsomagja. A tanulók a matematika, történelem, fizika, kémia, informatika, földrajz, vizuális kultúra, magyar nyelv és az első idegen nyelv tantárgyakat az új oktatási keretek között tanulják. A teljes tanulási folyamatot iskolában és otthon is, digitális módszerrel segítik a tanárok.

– Annyira új és innovatív a módszer, hogy nem volt kérdéses, a Soproni Tankerületi Központ támogatja a kezdeményezést. A korszerű technikai háttér és az új oktatási módszerek használata lehetővé teszi az egyénre szabott és differenciált tananyag oktatását. Az iskola tantestülete 2018 óta készül a bevezetésére. Az osztályokat felmenő rendszerben indítjuk, a gyerekek négy évig használhatják a digitális eszközt, amit ingyen biztosítunk számukra – egészítette ki az elhangzottakat Marek János, tankerületi igazgató.