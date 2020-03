A digitális oktatás első napja megyénkben – a Soproni Televízióban tanórákat rögzítenek

Az egész megyében óriási kihívás elé állította a tanárokat és a diákokat a veszélyhelyzet. Van olyan középiskolai osztály, ahol nemcsak tananyagot, de leckét is kapott az osztály tegnap, de arról is tudunk, hogy Győr környéki településeken számítógép és internetes csatlakozás sem áll több diák rendelkezésére otthon.

Sokatmondó a számok

A Győri Tankerületi Központ több mint 900 osztály oktatásáért felel, a Soproni Tankerületi Központhoz pedig 31 általános iskola közel nyolcezer diákja tartozik. „Hogy alakult az első nap?” – kérdeztük Horváth Pétert. „Rengeteg tennivalóval, tervezéssel, ötletbörzével, nyitottan az új oktatási forma iránt. Olyan volt a hétfőnk, mint amikor szeptember elsején indul a tanév. Sőt, talán még intenzívebben igyekeztünk megoldani az előttünk álló feladatokat” – kezdte a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.

A győri Révai-gimnázium igazgatója a héttől tagja annak a munkacsoportnak, amelyet Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára vezet.

Ballagás a YouTube-on?

„Hétfőn az alapokat raktuk le a közös munkához, dolgozunk a korrekt számonkéréseken is. Örülök, hogy sokan már tananyagot, feladatokat is küldtek a diákoknak, akiktől felelősségteljes önállóságot kértünk. A jelenlegi veszélyhelyzet esetén lehetőség van a papír alapú oktatástól, a videófeltöltésen át a virtuális tantermek létrehozásáig, ritka esetben az önkéntes egyéni konzultációra. Utóbbira lehetőséget biztosítunk az érettségizőinknek” – mondta Horváth Péter.

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a világjárvány miatt jó eséllyel március közepén véget ért a hagyományos tanév. „Már az is felmerült, hogy a ballagást, amennyiben egyáltalán szóba jöhet, YouTube-csatornán élőben közvetítjük a szülőknek, a családtagoknak” – hallottuk.

Erősítik az eKRÉTÁT

A digitális oktatás alapját adó eKRÉTA hálózat akadozásával kapcsolatban Horváth Péter elmondta: hétfő éjszaka erősítik az eKRÉTA szervereit és a rendszert is fejlesztik.

Több Győr környéki kistelepülés tanára azt is jelezte lapunknak: nem minden tanítványának van otthon internet elérhetősége, olyan otthonok is akadnak, ahol számítógép sincs. Megoldásként szóba jöhet, hogy mini csoportokban a felügyeletet kérők mellett ezeket a diákokat is segíti eszközökkel az iskola, vagy végső esetben a már említett papír alapú oktatás is maradhat.

„A szükség nagy úr”

A Soproni Tankerületben azt tervezik, hogy a városi tévében és a Sopronmédia.hu felületén 25 perces órákat tartanak reggel 8 órától a pedagógusok. „Dolgozunk a projekten, zajlik a stúdió kialakítása, a pedagógusok kiválasztása. Úgy tervezzük, jövő hétfőn az első órákat már láthatják a gyerekek” – közölte Marek János.

A Soproni Tankerület vezetője hozzátette: „a tanárok nyitottan állnak a digitális módszerekhez. Azoknak a kollégáknak, akiknek kevésbé megy ez, segítenek a többiek. Most két hónap alatt sajátíthatja el az összes kolléga a modern oktatást. Ez békeidőben 5-6 évet venne igénybe, ám a szükség nagy úr”. Az biztos: az életre nevelik a diákokat is az előttük álló hetek. Reméljük, jól vizsgáznak felelősségtudatból.

Így látta egy győri gimnazista az első napot

„Reggel az osztályfőnökünktől kaptunk üzenetet, hogy alapvetően az eKRÉTÁN zajlik az oktatás, de a tanárainkkal más felületeket is használhatunk, a Facebookot is” – tudtuk meg a 17 éves diáktól.