A digitális csúcstechnológia központja a Széchenyi István Egyetem

Az innovációban élen járó győri Széchenyi István Egyetemen megalakult a Digitális Fejlesztési Központ.

Az innovációban élen járó győri Széchenyi István Egyetemen megalakult a Digitális Fejlesztési Központ (DDC – Digital Development Center), amelynek céljait és fejlesztési terveit áttekintve mintha a jövőben járnánk. 5G hálózaton alapuló okos város, digitális mezőgazdaság, e-egészségügy, szupergyors internet, drónpilóta-, és kezelőképzés, illetve autonóm közlekedési rendszerek – valódi high-tech centrumot működtet kutatócsapatával prof. dr. Wersényi György, a DDC elnöke és Drotár István, a DDC központvezetője a Széchenyi István Egyetem győri campusán, budapesti telephelyén, mosonmagyaróvári tangazdaságának területén és a zalaegerszegi ZalaZone Tesztpályán.

„A Digitális Fejlesztési Központ létrehozásával olyan országosan is jelentős digitalizációs tudás- és tesztcenter jött létre, amelyben a fejlesztési projekttervek nemzetközi szakemberek, az egyetem kutatói és hallgatói bevonásával az iparban tapasztalt kihívásokra adnak választ, illetve ott hasznosulnak is. A kutatások és a szolgáltatások mellett fontosnak tartjuk új kurzusok és felsőoktatási képzések létrehozását is azért, hogy a dinamikusan fejlődő iparág szakemberigényét biztosítsuk. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy hazánk az informatika és a távközlés folyamatos, gyors ütemű fejlődése mellett továbbra is a világ élvonalába tartozzon a digitalizációs versenyben” – tájékoztatott prof. dr. Wersényi György. Hozzátette: a Széchenyi István Egyetem informatikai és távközlési fejlesztésekben mindig élen járt. Ez a háttér és a csúcstechnológiával felszerelt, akkreditált Rádiófrekvenciás Laboratórium a DDC sikerének kulcsa. Stratégiai célja pedig, hogy úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé megkerülhetetlen hivatkozási pont legyen a magyar információs és kommunikációs technológiák piaca számára.

Drotár István kiemelte a DDC és a távközlési cégek szoros együttműködését, amely lehetőséget biztosít az 5G tesztkörülmények kialakítására. Ez pedig azért fontos, hiszen mint mondta, a nemzetállamok mind társadalmi, mind pedig gazdasági szempontból a jövőben az 5G hálózatokon keresztül fogják működésük alapjait biztosítani, így elengedhetetlen ezen a területen mihamarabbi gyakorlati tudást megszerezni, legyen szó a hálózat sebezhetőségével kapcsolatos kutatásokról, az adatátviteli technológiák elemzéséről, a hálózat kapacitásait kihasználni képes alkalmazások fejlesztéséről vagy a mindennapi társadalmi, illetve üzleti-gazdasági felhasználás kérdéseiről.

A kormány és a győri önkormányzat támogatásával létrejött fejlesztési központ szakemberei már több 5G alapú projekten dolgoznak. Ezek között van, amelyik megteremti a járműfedélzeti- és infrastruktúraelemek összekapcsolásának lehetőségét – támogatva ezzel az önvezető járművek fejlesztését, illetve a digitálisváros-rendszer (parkolás, rendőrségi nyomkövető képfelismerő) kialakítását.

„Emellett a digitális mezőgazdaságokhoz és élelmiszeriparhoz is kapcsolódik projektünk, amellyel egy olyan döntéstámogató alkalmazást fejlesztünk, ami a mezőgazdaságban dolgozók számára információkat nyújt például vetés-, permetezés- és öntözésoptimalizálásra, növényvédelmi beavatkozások szükségessége esetén riasztásra” – ecsetelte az 5G rendszerekben rejlő innovációs lehetőségeket a központvezető.

Az első 5G tesztrendszer

Győrben működik Magyarország elsőként hálózatba kapcsolt, 2 site-os 5G tesztrendszere, amit a Telenor indított el tavaly. Egy bázisállomás két antennával a Városház téren, egy másik szintén két antennával a Széchenyi István Egyetem területén kapott helyet, így az intézmény úttörő szerephez jutott az 5G alapú digitális fejlesztésben.