A Deák-iskola az Erasmus + nyertese

A németországi Sindelfingenben, Győr testvérvárosába látogattak el a Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziumának tanulói az Erasmus+ pályázat keretein belül.

A 10 éve futó együttműködés lényege, hogy a fiatalok drámapedagógiai módszerek segítségével reflektáljanak a világban felmerülő problémákra. A programban Sindelfingen testvérvárosaiból érkező középiskolások próbáltak megoldásokat keresni az élhető jövő megteremtése érdekében.

A testvérvárosok együttműködését koordináló ISPAS Alapítvány szervezésében a résztvevők meglátogathatták Strasbourgban az Európa Tanács épületét és üléstermét, majd az Európai Parlament épületkomplexumát tekinthették meg. A diákoknak legjobban az Európai Parlament ülésterme tetszett, ahol sokszínű és érdekes információkat tudhattak meg mindkét intézmény fennállásáról, működéséről.

Február 9-18. között több helyszínen, két drámapedagógus segítségével bevezették a nemzetközi diákcsapatot a színjátszás rejtelmeibe. A 8 napos kitartó munka eredményeként született meg végül „Last exit! My job – your job – What kind of future do you want to live in?” címmel egy színdarab, melyben mindenki a saját nyelvén szólalhatott meg. Két előadást mutattak be, amelyeknek nagy sikere volt. Az iskola 5 diákja rendkívül kreatív ötleteikkel és aktív részvételükkel nagyban hozzájárultak a színdarab sikeréhez. A projekt lezárásaképpen a diákok átvettek egy, az Európai Unió területén hivatalosan elismert Erasmus+ Youthpass tanúsítványt, mely a program során tanult ismeretek, készségek írásos dokumentuma.

A képeken a Deák-iskola tanulói, valamint a foglalkozásokat vezető drámapedagógus és a kísérő tanár látható.