A családi összetartozás érzését erősítené a férfiak klubja Sopronban is

A Férfiak Klubja családi összetartozást erősítő célkitűzései megvalósításához igen jó lehetőséget biztosít a kijárási korlátozás: „Értéklánc„ elnevezéssel országos mozgalmat indítottak, hogy a fiatalabb korosztály mélyebb merítésben részesüljön a szülők, nagyszülők élettapasztalatából, bölcsességéből. A klub soproni szervezete is népszerűsíteni kívánja e nemes kezdeményezést.

– A világjárvány ismert körülményei között még sosem adódott ilyen jó alkalom a számunkra, hogy a családtagok mélyebben megismerhessék a szülők, nagyszülők, dédszülők életét, s hogy ezekből leszűrjék a hasznos tapasztalatokat. A hosszú évtizedek alatt felhalmozódó érettség, jártasság, az élet dolgaiban való avatottság példái hétköznapjainkban útmutatással is szolgálhatnak a fiatalabb korosztályok számára. Ez a legnagyobb hozadéka a családi kapcsolatok ilyen jellegű aktivizálásának, s pont emiatt indította el Értéklánc címmel országos kezdeményezését a Férfiak Klubja – fogalmazott Németh Róbert, a soproni szervezet vezetője.

– A legfontosabb gyakorlati tudnivaló, hogy a Férfiak Klubja központi Facebook-oldalán a „Családi legendárium„ című bejegyzés alatt naponta megtalálhatók az ajánlott témák. Olyan kérdésekkel fordulhatnak egymáshoz a családtagok, mint például hogyan ismerkedtek meg egykoron a szülők, nagyszülők? Hogyan emlékeznek 18. születésnapjukra, nagykorúságuk kezdetére? Kérdezzék meg a nagypapát, nagymamát, ki volt a legmeghatározóbb tanáruk? Hogyan élték meg egykoron azt, amikor megtudták, szülőkké válnak? Kik voltak a legjobb barátaik? Mire emlékeznek a közös nagy kirándulásokból? Vagy hogyan élték meg 1956-ot, illetve 1989-et? De valószínűleg az idősebb hozzátartozók arra is szívesen válaszolnak majd gyermekeiknek és unokáiknak, hogy milyen csínytevésekkel tréfálták meg annak idején egymást az iskolában, avagy az élet más területein? A fiatalok kérjék meg őket, hogy az interneten, mobilon vagy a vonalas telefonon meséljenek életük eseményeiről. Más korban éltek, más akadályokkal kellett szembenézniük,megküzdeniük. Az ő bölcsességük most rengeteg energiát, bátorítást, motivációt adhat a számunkra. Hallgassuk meg őket, addig tanuljunk tőlük, ameddig velünk vannak. Amennyiben e történeteket digitálisan rögzítik az utódok, a végén családi legendárium hozható létre az értéklánccá váló familiáris históriákból. Megjegyzendő, hogy a Facebook-oldal nyitott, az érdeklődő családok regisztráció nélkül, sima bejelentkezéssel részt vehetnek az értékláncos programban – tette hozzá Németh Róbert.

– A Férfiak Klubjára az interneten akadtam rá, s megragadott a szlogenjük: „Férfi. Érték. Minta. Példa.” Azóta is figyelemmel kísérem a klub közösségi médiafelületeit, s teljes mértékben egyetértek célkitűzéseikkel. Így feleségemmel és a tízéves Lackó fiunkkal együtt örömmel fogadtuk az Értéklánc akciót is, amelyet kiváló ötletnek tartunk – közölte a soproni Szakácsi János, szakács, aki jelenleg kényszerszüneten van otthon.

– Szüleink ugyanakkor az ország más területein élnek, így még jobban méltányoljuk a családunkat összehozó kezdeményezést: ilyen formán a szokottnál is több és szórakoztatóbb időt tölthetünk el velük telefonon, interneten. Számukra is jó érzés lehet, hogy érdeklődünk életük megannyi részletei iránt. Lackó például így tudhatta meg édesapámtól, hogy neki bizony már tízévesen dolgoznia kellett. Az ő apja hadifogolytáborba került, édesanyja nem sokkal később betegségben meghalt. Húgával együtt őt rokonok nevelték fel, akik bizony befogták munkára. Édesapám idővel mégis agrármérnöki diplomát szerzett. Ez is bizonyítja Lackó számára, hogy az életben minden körülmények között szükség van akaraterőre, tanulásra, szorgalomra, hogy valaki vigye valamire. Anyósomék pedig elmesélték nekünk, miként ismerkedtek meg. Napjainkkal ellentétben, annak idején nagyobb szerep jutott az elfogadásnak, az együttműködésre való hajlandóságnak, s a hűségnek. Már ötvenhárom éve vannak együtt meghittségben, szeretetben. A jövőre nézve van-e ennél jobb tanítómester fiunknak, mint az ő történetük? Hát, ezért kapcsolódtunk be a Férfiak Klubja Értékláncába…