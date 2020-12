A célokat elértük, optimistán tekintünk a jövőbe

A fejlesztési forrásaink hatékony, gyors és szakszerű felhasználásának köszönhetően a következő európai uniós ciklusban is jelentős pénzekre számíthatunk megyénkben. Mindez megalapozza a következő évek stabilitását, így bizakodva tekinthetünk a jövőbe.

A tervezett fejlesztéseket elvégeztük

2020-ban is folytatódtak a fejlesztések a megyében. A koronavírus-járvány nyilván sok mindent felülírt, ugyanakkor a területfejlesztési feladatainkat az előzetes terveknek megfelelően időarányosan sikerült elvégeznünk a rendkívüli helyzetben, ezzel is segítettük a megye gazdaságát.

Idén is rengeteg fejlesztés zajlott. Az M85-ös, 2×2 sávos gyorsforgalmi út megépülésével régi álom vált valóra, hiszen így Győr és Sopron között 45 perc alatt megtehetjük az utat. Győr és Pápa között három év múlva közlekedhetünk hasonló színvonalon, a munkagépek már dolgoznak.

Befejeződtek a Dunát érintő legjelentősebb feladatok, Közép-Európa legnagyobb vizesélőhely-rehabilitációja gyakorlatilag a végéhez ért, a hullámtérben az eddigiekhez képest ökológiai céllal apróbb beavatkozások zajlanak. Intenzíven épül a Győr–Gönyű kikötő fejlesztéséhez is kapcsolódó torkolati műtárgy, amely azon túl, hogy új kerékpározási útvonalat teremt, jótékony hatással lesz a győr-belvárosi Mosoni-Duna-szakaszra is. Így a minimumvízszint megemelkedésével újra hajózható lesz, új távlatokat nyitva a turizmusban, amely a járvány miatt most az egyik legsérülékenyebb ágazat.

A klímaváltozás megyénkben is érezteti a hatását. Megnövekedett a hirtelen lehulló, nagy intenzitású csapadék mennyisége, ezért több helyen támogattuk a települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiépítését. A klímaváltozás jelentős részben a szén-dioxid-gáz kibocsátásához kapcsolódik, így a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése mellett energiahatékonysági programokat fejeztünk be. A leginkább környezetbarát energia ugyanis az, amit el sem fogyasztunk. A hőszigeteléssel megtakarított energiával a környezetünk mellett a pénztárcánkat is kíméljük.

Új bölcsődei férőhelyeket hoztunk létre, számos meglévő intézményt kibővítettünk, iparterületek infrastruktúráját javítottuk, utakat és kerékpárutakat építettünk.

Megyénket sem kerüli el a koronavírus okozta gazdasági „válság”. A kétszeresére nőtt munkanélküliség ellenére országos szinten még mindig a legjobbak közé tartozik a megyei foglalkoztatási mutató. A 3% alatti munkanélküliségi ráta hiába kedvező statisztikai adat, nyilván nem vigasztalja azokat, akik az utóbbi hónapokban vesztették el a megélhetésüket biztosító jövedelmüket. Éppezért projektjeinkkel a megyei gazdaságot támogattuk és folyamatosan dolgoztunk a foglalkoztatottsági mutatók javításán.

Kimagasló teljesítmény, újabb források

Hatékony, gyors és szakszerű forrásfelhasználás jellemzi megyénket, országos szinten az első háromban vagyunk. Örömmel jelentem azt is, hogy ennek az intenzív és eredményes munkának köszönhetően forrásátcsoportosítás révén újabb fejlesztési pénzekhez jutunk. A pályázati felhívások decemberben folyamatosan jelennek meg.

Most nemcsak az idei év zárul, hanem a 2014–2020-as európai uniós ciklus is. Ugyan áthúzódó zárási folyamatokra is számítanunk kell, de a 2021–27-es ciklus stratégiai tervezése már elkezdődött, folyamatosan készítjük elő az ehhez szükséges dokumentációt, statisztikákat a majdani gördülékeny ügyintézés érdekében.

Új tervek

A jövő hosszabb távon is biztató, hamarosan egy 65 milliárd forintos fejlesztési keret nyílik meg megyénk számára, amelynek első intézkedése a munkahelyek védelme és

a foglalkoztatottság növelése érdekében indított program lesz.

Jelentős értékű útfejlesztési csomag is útjára indulhat majd, emellett olyan fejlesztések is megvalósulnak, melyek az oktatást, egészségügyet, az intézményhálózatokat, környezetvédelmet, valamint a megyei lakosok mindennapi életét segítik.

Az EU helyreállítási alap forrásai pluszban érkezhetnek, ezt előre megalkotott régiós stratégiák mentén használhatjuk majd fel. Ezért Navracsics Tibor kormánybiztos koordinálásával megyénk, a nagyobb városok vezetői és a többi megye egymással folyamatosan egyeztetve, közösen állítja össze azokat az elképzeléseket, amelyeket ebből az alapból szeretnénk megfinanszírozni. Ezek a tervek gazdasági és innovációs fejlesztéseket, valamint útfejlesztéseket is tartalmaznak, de jelentős forrás áll majd rendelkezésre a turizmus fellendítésére, komplex régiós fejlesztések megvalósítására is.

Optimistán tekintsünk a jövőbe

A koronavírus kortól, nemtől, edzettségi állapottól függetlenül bármely emberre veszélyes. Remélhetőleg néhány hónapra vagyunk csak a megoldástól, hiszen elérhető közelségben van a védőoltás. A https://vakcinainfo.gov.hu oldalon már regisztrálni is lehet az oltásra. Magyarországon csak olyan oltás kerül forgalomba, amely biztonságos. Évtizedek óta természetes, hogy tuberkulózis, rubeola, kanyaró vagy mumpsz ellen a vakcináknak köszönhetően védettek vagyunk. A riadalmat keltő álszakemberek helyett a valódiaknak higgyünk, bízzunk a tudósokban és az orvosokban. Legyünk minél többen majd az oltópontokon, hogy sikerüljön legyőzni a járványt annak érdekében, hogy visszakapjuk végre a normális életünket! Addig is tartsunk be minden szigorú óvintézkedést, az ünnepek alatt pedig fokozottan vigyázzunk egymásra!

Németh Zoltán

Győr-Moson-Sopron megye elnöke