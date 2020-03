A boltvezető dönthet az ebekről

Drogériából is kiküldhetik a kutyás gazdikat, ugyanis az ilyen üzletekben általában élelmiszert is tartanak, ezért tilos ezekbe ebekkel bemenni. Vannak viszont kutyabarát bevásárló- és vendéglátóhelyek is. A szabályokat ismertetjük.

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat tájékoztatása szerint szabálysértést követ el, aki élelmiszerüzletbe beviszi vagy beengedi a kutyáját. Akkor sem szabad ezt megtenni, ha erre nem figyelmeztet tiltó tábla. Élelmiszerüzlet alatt értendő minden élelmiszert is forgalmazó bolt, azaz akár egy drogéria is tartozhat e kategóriába. Az éttermeket és más vendéglátóhelyeket azonban a jogszabály a kivételek közé sorolja. Tehát az alapvető tiltás oka az élelmiszer-forgalmazás, más üzleteknél, szalonoknál, például a fodrászatokban, az autószervizekben a tulajdonos döntheti el, hogy kutyabarát vagy kutyamentes helyként működteti-e vállalkozását, hogy hozzá be lehet-e vinni az ebeket vagy sem. Táblával vagy nélküle

Az élelmiszert árusító üzletek tehát nem kötelesek kutyákat kitiltó táblát kitenni, anélkül is érvényes ez a szabály. Minden más üzlet, vállalkozás maga dönt, ezért a kellemetlenségek, konfliktusok elkerülése végett a kereskedőknek, a működtetőknek érdemes egyértelműen jelezniük már a belépés helyén, hogy az ebek bevihetőek-e vagy sem. Kedvencekkel együtt

A Győr Plaza 2017 márciusa óta kutyabarát hely, ennek nyomán vezetősége azt tapasztalta, hogy mozgalmasabb és népszerűbb lett a bevásárlóközpont élete. Azóta nőtt a vásárlói körük, mert azok a kutyatulajdonosok, akik nem akarják otthon vagy az autóban hagyni kedvencüket, bevihetik magukkal, ami nagyban megkönnyíti számukra az ügyintézést, a bevásárlást. Sok olyan vevőjük is van, aki kifejezetten amiatt választja ezt a plázát, mert máshová nem mehet be kis kedvencével. A kutyák bevitelének feltételeiről pedig a honlapjukon elérhető házirend ad tájékoztatást. Például arról, hogy veszélyes ebet kizárólag a kibújást megakadályozó nyakörvvel, hámmal, két méternél nem hosszabb, nem kihúzható pórázon, a tartási engedélyben megjelölt személy felügyeletével szabad vezetni. S a tulajdonosnak magával kell vinnie az oltási könyvet vagy az állatútlevelet, amit a személyzet kérésére be kell mutatni, bizonyítani kell a megfelelő oltások beadatását. A gazdák felelőssége

A pláza vezetősége fontos lépésnek tartja a bevásárlóközpont kutyabaráttá tételét, továbbra is mindent elkövet a vásárlók és kedvenceik kényelmének biztosítása érdekében. Ugyanakkor fontosnak tartja hangsúlyozni az állattulajdonosok felelősségét abban, hogy nagyobb testű kutyát csak szájkosárral vigyenek be az épületbe, megfelelő higiéniás állapotokat hagyjanak maguk után és ügyeljenek arra, hogy hangos ugatás ne zavarja a többi vásárló nyugalmát. Az is szabálysértésnek minősül, ha valaki a felügyelete alatt álló kutyát közfürdő területére vagy játszótérre viszi be. A segítő kutyákra viszont a tiltó szabályok nem vonatkoznak. Tanácsadás

Az is szabálysértésnek minősül, ha valaki a felügyelete alatt álló kutyát közfürdő területére vagy játszótérre viszi be. A segítő kutyákra viszont a tiltó szabályok nem vonatkoznak.