A biztosítónak nem elég, hogy Nikoletta stroke-ot kapott

Február elején stroke-ot kapott Gáncs Gábor felesége. Állapotának stabilizálását követően mentőhelikopter szállította a pécsi kórházba műtétre. A csapodi család már több éve kockázati életbiztosítást kötött, beleértve a stroke, szívin­farktus, daganat opciót is. Most mégis jogi útra kell terelniük ügyüket.

– Feleségem, Nikoletta stroke-ot kapott februárban. Állapotának stabilizálása után mentőhelikopterrel szállították a pécsi kórházba, ahol sikeresen megműtötték – fogott történetükbe Gáncs Gábor. – Több éve az egyik biztosítótársaságnál családunk tagjaira kockázati életbiztosítást kötöttünk, beleértve a „rettegett betegség” – stroke, szívinfarktus, daganat – opciót is. Éves szinten ez mintegy 150 ezer forintba kerül. Bejelentettük feleségem stroke-ját a biztosító soproni irodájában. Közölték, hat hét után lehet útjára indítani az eljárást. Március 4-én vittem a feleségemet kontrollvizsgálatra, s rá tíz napra telt le a hat hét, akkor kezdeményeztük a biztosítás igénybevételét. Bementünk az orvosi papírokkal, azokat lefénymásolták. Két hétre rá közölték, a március 4-i kontrollt követően hat hét múlva még egy ellenőrző vizsgálatra is szükség lesz. Amikor ezt tudatták velünk, már érvényben volt az a kormányrendelet, amelyben a koronavírus miatt lefújták az összes halasztható vizsgálatot. Így ez az új kontroll lehetetlenné vált. Ez a csapdahelyzet azóta is tart. A biztosító akár el is utasíthatja biztosítási igényünket, hiszen nem teljesítettük a kérésüket, még ha önhibánkon kívül is. Végül privát orvoshoz fordultunk, a leleteket elküldtük a biztosítóhoz, de azóta is nagy a csend.

A biztosítótársaság megkeresésünkre közölte: a stroke-kal kórházba került ügyfél biztosításának fedezete a betegség okozta tartós egészségkárosodásra szól. Ennek megállapítása – a biztosítási szerződés feltételei szerint – neurológus szakorvosi feladat. A hozzájuk eredetileg benyújtott kórházi zárójelentés sem mutatta, hogy a betegség maradandó egészségkárosodással járt volna, ezért is volt feltétlenül szükséges a jogalap elbírálásához egy újabb orvosi kontrollvizsgálat. Ennek dokumentációja 2020. április 16-án érkezett meg. Az orvos szakértői véleményezés áttekintésekor megállapították, hogy az ügyfélnél maradandó idegrendszeri károsodás nem észlelhető. Emiatt a biztosítási szolgáltatás igénybevételére nem látnak lehetőséget. Egyedi döntés alapján azonban megtérítik a magánorvosi vizsgálat költségét.

A válasz után Gáncs Gábor konzultált a neurológus szakorvossal. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a biztosító kifogása orvosilag nem indokolt. A család ezért jogi eljárás megindítása mellett döntött.