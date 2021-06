A Báger-tónál is hűsölhetünk Mosonmagyaróváron

Ettől a szezontól három helyszínen is vízbe mártózhatunk szabadon Mosonmagyaróváron. Az Itató és a mosoni strand mellett immár a Báger-tó is várja a fürdőzőket, miután a víz minősége immár két éve megfelel a kötelező előírásoknak.

Évről évre fejlesztik a Báger-tó környékét. Játszótér várja a legkisebbeket, a sportolni vágyóknak pedig futókört is kialakítottak korábban. Most újdonság, hogy immár a strandolni vágyók is megmártózhatnak a vízben.

Újra felfedezték

A hétfői kánikulában is többen fedezték fel a hűsítő tavat. A 9 éves Levánszky Ádám a közelben élő nagymamájával, Erky Sándornéval látogatott ki a Bágerhez.

– Még a nyolcvanas évek elején jártam a Báger-tóhoz a férjemmel, aki horgászni jött ide. Hínárral, iszappal teli volt a víz, kevésbé csábított engem fürdésre – emlékezett vissza a nagymama, aki fél szemmel figyeli a kisiskolás unokáját. Ádám imádja a vizet, mint mondja, másodszor jöttek ki a tóhoz, amely a nagyszülői házhoz közel van, ki is tudnak sétálni ide és ha tehetné, egész nap lubickolna, ráadásul a homok is jó.

– Öt éve tudok úszni, eddig a termálba jártam, de most már itt is tudok fürödni. A víz egyenletesen mélyül, kiszámítható – avat be a fiúcska, aki sportos családból származik. Megjegyezte, hogy a futókört is használta már sportolásra.

Jó a víz minősége

Az Itató és a Biczó mellett idén nyáron június 15-től fogadja a Báger-tó a strandolni vágyókat. A víz minősége immár két éve megfelel a kötelező előírásoknak. Ugyanakkor a strandot mindenki saját felelősségére használhatja.

– Két éve rendszeresen mérik a Báger-tó vizének a minőségét és mivel az folyamatosan megfelelő minőségű, idén megnyithattuk a szabadstrandot. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy csak saját felelősségre fürdőzhet a szabadstrandon, de a biztonságos használat érdekében a vízbe bólyákat helyeztünk ki 1,50 méter mélységnél – emelte ki érdeklődésünkre Kosár Tibor, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. ügyvezetője.

A strand megnyitásával a Báger-tó teljes értékű szabad- időközponttá nőtte ki magát, ahol a strandolás mellett kijelölt helyeken horgászni is lehet, valamint számos sportolási lehetőség várja a látogatókat.

Fejlesztik a strandokat

Amint arról korábban beszámoltunk, a Báger mellett a másik két strandot is fejlesztik. A mosoninál folyamatban az öltözőkabinok és beltéri öltözők, vizes- blokk korszerűsítése és egy új baba-mama szobát is létrehoznak. A meglévő úszóműveket, kültéri zuhanyzókat is felújítják, utcabútorokat, kültéri elemeket telepítenek.