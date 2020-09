833 milliós beruházás: új út Várbalog és Albertkázmérpuszta között – fotók

A Várbalog és Albertkázmérpuszta közötti összekötő út forgalomba helyezéséről tartottak sajtótájékoztatót pénteken. Az új út biztosítja a települések közötti forgalom zavartalan haladását, valamint az ausztriai Féltorony, Halbturn település megközelíthetőségét. A beruházás összege meghaladja a 830 millió forintot.

A községek között húzódó murvás burkolat helyett most már aszfaltozott úton haladhat a forgalom. A készülő útszakasz teljes hossza 4,4 km, amelyből 490 méter belterületen, a többi külterületen halad.

Elkészültét követően a közlekedőknek nem kell Jánossomorja felé több kilométeres kerülővel Ausztria felé utazniuk, így rövidül az utazási idő. A NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese, Nyul Zoltán beszédében elmondta: a cég beruházásai között létezik egy osztrák határ menti program, ami öt új összeköttetés kialakítását foglalja magában. Ez a negyedik út, amelyet ennek keretében átadhattak a forgalomnak.

– Az út magában hordozza településünk múltját, jelenét és jövőjét. A beruházásnak köszönhetően a Várbalog méretű kistelepülésen élők is megtapasztalhatják, hogy ők is számítanak, az ő életminőségük is fontos. Ennek az útnak célja van: a település, a környék fejlődése és a turizmus fellendítése – mondta el beszédében Frank Anita, Várbalog polgármestere.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Maximilian Köllner, Burgenland tartomány parlamenti képviselője: az útátadás nemcsak két település kapcsolatát, hanem a községekben élő emberek kapcsolódását is jelenti. A fejlesztésnek köszönhetően gyorsabb és biztonságosabb lesz a közlekedés Várbalog és Féltorony (Halbturn) között. A fejlesztés mögött álló összeg olyan befektetést támogat, amely elősegíti a térség gazdasági fejlődését.

– Nagy szükség volt erre az útra. Az már most látszik, hogy az itt élők mindennapjait könnyíti meg. Egyre többen használják a két települést összekötő szakaszt, ezért érdemes volt lobbizni a fejlesztésért. Gazdasági jelentősége is van, hisz összeköti a térséget Burgenlanddal – mondta el Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette: sosem volt egyszerű ebben a térségben élni, és mindig volt valami, ami nehezítette az életünket. Míg évtizedekkel korábban a vasfüggöny, most a vírus. Komoly küzdelmem és kezdeményezésem, hogy minél előbb újra nyíljon meg itt a határ, még ha ideiglenesen is.