700 millióból újul meg Szany és a 86-os főút közötti több mint 3 kilométeres szakasz

A Magyar Közút Nonprofit zrt-t munkatársai nagy erőkkel dolgoznak, és végeznek útfelújító munkálatokat a Rábaközben, melyeket most sorra veszünk cikkünkben.

A Rábaközben zajló, és tervezett útfelújításokról kérdezte lapunk a Magyar Közút Nonprofit zrt-t. Térségünkben a Magyar Falu Program keretében több útszakaszon is folyamatban vannak a társaság beruházásában zajló munkálatok.

Ezek egyike a Szany külterülete és a 86-os főút közötti több mint 3 kilométeres szakasz, ahol nemrégiben átadták a kivitelezőnek a munkaterületet:

-A beruházás 700 millió forintból valósul meg. A felújítás során a meglévő pályaszerkezet felmarásával új alapréteg, illetve új pályaszerkezet épül, emellett a vízelvezetés, és a forgalomtechnikai jelzések is megújulnak. A kivitelezés várhatóan novemberben fejeződik be. A munkálatok során ideiglenes forgalomkorlátozást, váltakozó irányú forgalmi rendet vezet be a kivitelező – osztotta meg az információt a Kisalfölddel Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője, hozzátette, hogy még az indulás előtt érdemes tájékozódni a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon: -De érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni az optimális útvonal tervezéséhez. A korlátozás idejére a közlekedők türelmét és megértését kérjük, a felújítási munkák hosszú távon is az ő érdeküket szolgálja majd – emelte ki Pécsi Norbert Sándor.

Kapuvártól az Öntésmajorra vezető út csatlakozásáig, 3,2 kilométeren szintén a meglévő pályaszerkezet felhasználásával új alapréteg, és pályaszerkezet épül. Kitisztítják a vízelvezető árkokat, és megújulnak a forgalomtechnikai elemek. A beruházás teljes költsége 413 millió forint, mely várhatóan szeptemberben fejeződik be.

-Ezen munkálatok mellett a Magyar Falu Programban több szakaszon folyamatban van a kiviteli tervek készítése, azok véglegesítését követően indulhat el a szerződéskötés folyamata. A program keretében, továbbá társaságunk kivitelezésében is zajlanak útjavítási munkálatok – mondta a kommunikációs osztályvezető, aki végül felsorolta a Csornai mérnökségük által végzett újításokat is. Eszerint a Dör előtti szakaszon, és Rábapordány-Pásztori között 600 méter hosszon felületi bevonat, Öntésmajor-Osli között 700 méter hosszan, Szárföld-Osli között 400 méter hosszan mart aszfalt és felületi bevonat, míg Rábapordány-Pásztori között 600 méter hosszan felületi bevonat készül.