70 millióból szépült meg a mosonmagyaróvári Hildegard óvoda

A Győri Egyházmegye fenntartásában működő Hildegard Óvodában a 2012-es épületkorszerűsítés után újabb jelentős fejlesztés történt hetvenmillió forintból.

Hét éve vettünk részt a mosonmagyaróvári Hildegard Óvoda épület-korszerűsítésének át­­adóján. Most újabb örömhírről tájékoztatott Fehér Lászlóné intézményvezető.

– Az udvari játszótéri eszközeink cseréje már szükséges volt. A fenntartó Győri Egyházmegye nyertes pályázatának köszönhetően lehetőség nyílt – játszóterünk felújítása mellett – az udvar, az óvodakerítés megújítására, kerti öntözőrendszer kiépítésére. A pályázati összegből két csoportszobában galériát alakítottunk ki. Valamennyi csoportunkban festettük a falakat és a parkettát megújítottuk. Szakmai munkánk színvonalának növelése érdekében játékokat, zenei és mozgásfejlesztő eszközöket is vásároltunk – részletezte az óvodavezető, aki arról is beszélt, hogy óvodakertjük rendben tartásához kerti kisgépeket is vásároltak.

A szülői munkaközösség által szervezett I. Hildegard jótékonysági bál bevételéből újraaszfaltozták a gyerekek által kedvelt és naponta használt kerékpárpályát is.

A gyerekek a Bodó Zoltán püspöki biztos által megáldott, megújult óvodaudvart minap vehették birtokba – mondta az óvodavezető.

Eddig is minden évben történt kisebb nagyobb fejlesztés az intézményben. Márti óvó néni hozzátette: „A jövőben is vannak terveink, ha lehetőség adódik, kültéri interaktív környezeti játékokkal segítenénk a gyermekek környezettudatos nevelését.”