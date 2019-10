7 perccel nagyobb esély az életre

Átlagosan hét perccel rövidült a Lébény környékén élő 20 ezer ember sürgősségi ellátásában az elérési idő a 2016-ban a helyi önkormányzat és az Országos Mentőszolgálat együttműködésében átadott mentési pontnak köszönhetően.

A megye legifjabb városában még 2016 elején hoztak létre egy mentési pontot. Az egykori óvoda egy szárnyát ajánlotta fel e célra a helyi önkormányzat, mely az átalakításokat is elvégezte. A rezsiköltségeket azóta is ők állják. Kovács Gábor lébényi polgármester tájékoztatása szerint ez éves szinten több mint félmillió forintot jelent. A cél nemes, hogy a mentőegységek gyorsabban kiérhessenek a helyi és környékbeli betegekhez.

Az átadás óta több mint háromezer embert látott el az ott állomásozó mentő. Az időnyereséget elemezve a mentőszolgálat szerint a város befektetése éves szinten 7 percet javított a betegek elérési idején, ami kritikus esetekben nagyon sokat számít.

– Jó ötmillió forintot fordítottunk az induláskor a mentési pont létrehozására, és azóta is támogatjuk működését. A fűtés-, víz-, villanyszámlát a helyi önkormányzat fizeti – fejti ki a városvezető, aki korábban a statisztikákat látva szorgalmazta az Országos Mentőszolgálatnál ennek a szolgáltatásnak az elindítását. Akkor a mentőszolgálat egy mentési pont kialakítását javasolta.

A mentőegységek máig a környező mentőállomásokról érkeznek, ahonnan biztosítják a környező települések mielőbbi sürgősségi ellátását is. Az OMSZ a 2016 és 2018 közötti esetszámokat vizsgálva megállapította, hogy a befektetés éves szinten 7 percet javított a betegek elérési idején, ami kritikus esetekben nagyon sokat számít.

– Az, hogy a mentési pontnak helyet biztosítunk és költségeibe beszálltunk, mikrotérségi szerepünkből is fakad. Ezáltal nemcsak a háromezer-kétszáz lébényire gondoltunk, hanem a környéken élő további tizenhétezer lakóra is. A számok is igazolták az akkori lépés szükségességét, hiszen már háromezer személyen sikerült eddig segíteniük az innen induló mentőknek. Ugyanakkor bízom benne, hogy mentőállomássá való alakulására sem kell már sokat várnunk – szögezte le a polgármester.

Mi a mentési pont?

A mentési pont olyan állomáshely, ahová valamelyik környékbeli mentőállomás mentőegysége reggeli váltás után egy bizonyos időszakra (rendszerint az esti váltásig) kitelepül, így szükség esetén közelebbről indulhat és gyorsabban érkezhet a beteghez.