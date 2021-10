5 éve a Nyitott kapu-Vár, a kapuvári szociális központ élén

Öt éve annak, hogy Odoricsné Buthi Krisztina betölti a Nyitott Kapu-Vár szociális központ intézményvezetői pozícióját, amit bár kezdetben nagy kihívásként élt meg, úgy érzi, megtalálta számítását.

– Nemcsak a társulás polgármestereivel, a magammal szemben támasztott elvárás is volt az új szolgáltatások bevezetése, az intézmény felpezsdítése, a szükségletekre való azonnali reagálás. Tizennyolc éve dolgozom szociális területen, sokat változtak az emberek problémái. Ahhoz, hogy ezekre jobban rálássunk, szükség van a körülöttünk lévő intézményekkel, szervezetekkel való együttműködésre, illetve felénk is nyitottabbak az emberek. Míg régebben inkább az anyagi nehézségek voltak a középpontban, napjainkban a családi konfliktusok, gyerekek tanulási, viselkedési nehézségei, lelki problémák dominálnak. Utóbbira példa, hogy a Covid-időszakban megduplázódott a pszichológiai tanácsadást igénylők száma – emelte ki Odoricsné Buthi Krisztina, majd a további új szolgáltatásaikra is kitért.

– Bevezettük a fejlesztő foglalkoztatást, ahol a pszichiátriai problémákkal küzdőknek, fogyatékkal élőknek, illetve időseknek biztosítunk akár takarítói vagy gumisorjázási munkát, ezáltal is állandóságot, biztonságot teremtve a jelenleg foglalkoztatott tíz embernek. Nagy sikerű a Család és KarrierPont. Szervezésükben zajlik például az érzelmi intelligencia fejlesztése, pszichológiai tanácsadás, gyógytorna. Az iskolai szociális segítők heti rendszerességgel vannak jelen a térség összes iskolájában és óvodájában. Továbbra is kiemelt a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos érzékenyítés, ahogy a hozzátartozói csoport működtetése, de tervezzük az Alzheimer-betegséggel foglalkozó csoport indítását is. A kamaszklubnak havonta átlag harminc résztvevője van, személyiségfejlesztő szakemberek foglalkoznak a fiatalokkal – sorolta az intézményvezető, aki a munkatársakra is kitért.

– Az ellátottak számának emelkedésével egyenes arányban nőtt a foglalkoztatottak száma is, húsz új kollégával egészültünk ki az öt év alatt. Fontos, hogy egy csapatként dolgozzunk, kellő motivációval, rendszeresen tartunk szupervíziót, csoportos megbeszéléseket, kirándulásokat. Minden szakfeladat élén van egy megfelelő szakmai vezető, büszke vagyok rá, hogy az itt dolgozók többnyire jól érzik magukat. Igyekszem nyitottan állni a kollégákhoz, így talán ők is nyitottabbá váltak. Sikeresnek ítélem meg az önkormányzatok, intézmények visszajelzéseit és a szolgáltatásaink, programok látogatottságának emelkedését, ami visszaigazolja mindezek szükségességét.