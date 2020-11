21,3 milliárdból születik újjá a strand Győrben – Videó, fotók

A kormány a Modern Városok Programja keretében 21,3 milliárd forintot biztosít a meglehetősen leromlott állapotban lévő győri strand korszerű, látványos vízi élményparkká alakítására. A kormányhatározat szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben, ezzel zöld utat kapott a beruházás.

Pont került a felújítás körül már évtizedek óta tartó hercehurca végére. A tervek szerint, egy grandiózus, Európában is egyedülálló vízi paradicsom épül rengeteg élményelemmel, csúszdákkal, és egy hatalmas, felvonóval is felszerelt szódásszifonnal, amely a strand jelképe lehet. A győriek és a városba látogatók 2022-ben, de legkésőbb 2023 elején birtokba is vehetik a Vízi élménypark nyolc termál- és gyerekmedencéjét, és csúszdáit. Az árvízvédelmi létesítmény megépítésével hamarosan el is kezdődnek a munkálatok.

A részletekről Simon Róbert Balázs a város országgyűlési képviselője és Horváth Cs. Attila, a Rába Quelle gazdasági igazgatója, mint üzemeltető beszél:

A műemléki védettséget élvező strandépületen és – az utoljára 2003-ban felújított – termálfürdő épületén kívül szinte mindent lebontanak. Több kisebb családi medencét, élménymedencét, vízi játszóházat, szaunaházat alakítanak ki. A tervezők arra kifejezetten odafigyeltek, hogy a fákat ne kelljen kivágni, és a pihenőterületek megmaradjanak.

Az élménypark várhatóan legnagyobb attrakciója az a szódásszifont megformáló csúszda lesz, amelyben a mai kornak megfelelően liften is feljuthatnak a különböző szintekről induló csúszdákhoz a látogatók. Többszintes parkolót építenek és a fürdő előtti tér is megújul, emelte ki a beruházás néhány elemét. Elsőként azonban az árvízvédelmi munkákat kell elvégezni. Egy olyan töltést alakítanak ki, amely összeköti a fürdőt a Jedlik Ányos híd alatti területtel. Ezen vendéglátóhelyek, kávézók működhetnek majd.

Még nem tudni, hogy bezár-e

Az, hogy a munkálatok idejére be kell-e zárni a fürdőt, Horváth Cs. Attila elmondta, hogy erről még egyeztetniük kell a kivitelezővel. Véleménye szerint optimálisabb megoldás lenne teljesen bezárni, és gyorsan befejezni a beruházást, mint részleges működés mellett elnyújtani.

Minden győri számára elérhető lesz

Simon Róbert Balázs kiemelte, ismerik a győriek azon félelmét, hogy a Vízi élménypark nem lesz megfizethető számukra. Az önkormányzat már most azon dolgozik, hogy kialakítson a helyi lakosok számára egy olyan kedvezményrendszert, amellyel mindenki számára elérhetővé teszik a fürdőt.