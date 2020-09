20 férőhellyel bővült a győri hajléktalanszálló – videó, fotók

A szálló környéke gondozott, szépen rendben van tartva. Az itt élőknek és az dolgozóknak kulturált környezetet biztosít.

– Bízom abban, hogy ez a fejlesztés lehetőséget ad arra, hogy még kulturáltabb körülmények között, még szebb környezetben és méltó környezetben éljenek azok az emberek, akik nem tudnak önállóan fedelet biztosítani a fejük fölé. Önkormányzatunk a jövőben is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a szociális érzékenységünknek, gazdasági lehetőségünknek megfelelően segítsük a rászorulókat, legyenek azok hajléktalanok, sok gyermekes családok vagy egyéb rászorulók – mondta a polgármester az új épület megtekintésekor, majd megköszönte Sütő Csaba munkáját, amelyet 1992 óta ezen a területen végez.

A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat intézményvezetője köszöntőjében a közel három évtizedes hajléktalan ellátás öt dátumát emelte ki. 1992-ben került a hajléktalan ellátás a volt üzemanyag bázis területére, 1997-ben hajléktalan otthon és rehabilitációs otthon, 2013-ban a Szarvas utcai nappali centrum nyílt meg, 2015-ben az Avar úti telepre újabb épület került. A 2020-as év pedig az új beruházás befejezésének ünnepe.

Sütő Csaba igazgató lapunk kérdésére elmondta, hogy 342 embert tudnak fogadni. 180 ágy Likócson átmeneti elhelyezést biztosít, 90 ágy tartós bentlakásos, ebből 50 rehabilitációs, 40 hajléktalan otthoni. Van 60 időszakos férőhely a Szarvas utcában valamint 12 férőhelyes lakás a Lajta utcában. A férőhelyek száma dinamikusan fedi le a városban jelentkező igényeket, mert sok a cserélődés. Mint az igazgató elmondta, a városban egy időben 460-480 hajléktalan van. Akik nem lakáscélú helyiségben laknak, azokat az utcai szociális munkások látják el, ami nagyon összetett dolog. Vannak olyanok is, akik nem is tudnak a szállóra bemenni, mert összeférhetetlenek. Dolgoznak azon, hogy bővítsék a férőhelyeket. A telepen terveznek egy 24 órás centrumot, ahol a betegeket lehet elhelyezni. Külön koncepciót készítenek arra is, mit lehet tenni az utcán élőkkel. Megszaporodtak a róluk szóló bejelentések.

– Mindenki tudja, hogy van egy ellátórendszer, oda kell irányítani ezeket az embereket, akkor nincs probléma. Egyébként vannak közterületen most is emberek, akik helytelenül viselkednek. Minden egyes lakossági bejelentésre kimegyünk és amit szakmailag megtehetünk, azt megtesszük, de ez csak egy része az ellátásnak. A rendészeti, közegészségügyi, egészségügyi kérdés nem tartozik a kompetenciánkba. A hajléktalanokat ugyanazok a jogok illetik meg, mint mindenkit. Nem több és nem kevesebb-fejezte be a tájékoztatást az igazgató.