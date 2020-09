175-re emelkedett a fertőzöttek száma Győr-Moson-Sopron megyében – Látogatási tilalom és korlátozás a kórházakban

Magyarországon a fertőzöttek száma 6923-ra, az elhunytaké pedig 620-ra nőtt.

301 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

Meghalt egy idős, krónikus beteg, és újabb 301 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.

A kormányzati portálon azt írták: ezzel a Magyarországon eddig azonosított fertőzöttek száma 6923-ra, az elhunytaké pedig 620-ra nőtt. Az aktív fertőzöttek száma 2373, 3930-an pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek 44 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti.

Kórházban száz koronavírusos beteget ápolnak, közülük heten vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 12 608-an vannak, és 445 047 mintavétel történt.

A közlemény szerint Európában a járvány második hulláma érzékelhető, nő a fertőzések száma, a vírus behurcolásának megfékezéséért keddtől ismét szigorodtak a külföldről való beutazás feltétételei. Alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén.

Kiemelték: az új fertőzések adatai is arra figyelmeztetnek, hogy a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.

„Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Az együtt szórakozó fiatalokat kérjük, hogy ne igyanak közös üvegből, és ők is tartsák be az általános óvintézkedéseket” – írták.

Hozzátették: akinek külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa is be. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, baráti, családi és egyéb találkozókra, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát. „Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés továbbterjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését” – hangsúlyozták.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (3076) és Pest megyében (987) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (452), Komárom-Esztergom (348), Zala (296), Hajdú-Bihar (228), Veszprém (204), Borsod-Abaúj-Zemplén (201) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (198). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Békés (29).

Adatok a világ országaiból

Már 25 938 122 ember megfertőződött világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 861 679, a gyógyultaké pedig 17 213 275 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtöki összesítése szerint.

Egy nappal korábban 25 662 349 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 855 578, a gyógyultaké pedig 17 002 078 volt.

A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.

Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A SARS-CoV-2 vírus okozta, Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 6 113 359 fertőzött volt, 185 707-en haltak meg, és 2 231 757-en gyógyultak meg.

Brazíliában 3 997 865 fertőzöttről, 123 780 halálos áldozatról és 3 387 309 gyógyultról tudni.

Indiában 3 769 523 fertőzöttet, 66 333 halálos áldozatot és 2 901 908 gyógyultat jegyeztek fel.

Oroszországban 1 001 965-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 17 365-re, a gyógyultaké pedig 819 043-ra emelkedett.

A Dél-afrikai Köztársaságban 630 595 fertőzöttről, 14 389 halottról és 553 456 gyógyultról tudnak a hatóságok.

Mexikóban 610 957 embert fertőzött meg a koronavírus, 65 816-an haltak meg, a gyógyultak száma pedig 504 541.

Spanyolországban 479 554 fertőzöttet, 29 194 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.

Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 340 929, és 41 602 ember halt meg a betegségben.

Franciaországban 331 060 fertőzöttről, 30 692 halálos áldozatról és 87 418 gyógyultról tudni.

Törökországban 273 301 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 6462, a gyógyultaké 246 876.

Olaszországban a fertőzöttek száma 271 515, a halálos áldozatoké 35 497, 208 201-en pedig felgyógyultak a Covid-19-ből.

Németországban 247 411 a fertőzöttek száma, 9322 a halottaké, 219 904-en meggyógyultak.

Kanadában 131 4941 fertőzöttet, 9182 halálos áldozatot és 116 866 gyógyultat tartottak számon.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 89 953 fertőzöttet tartottak nyilván, valamint 4727 halálos áldozatot és 84 695 felépültet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.