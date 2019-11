A HVG minden évben összeállítja Magyarország ötszáz legnagyobb vállalatának listáját, ezt idén is megtette. Győr-Moson-Sopron megyéből tizenhét, Komárom-Esztergomból huszonnégy cég fért fel a listára.

Győr-Moson-Sopron megyéből tizenhét, Komárom-Esztergomból huszonnégy cég fért fel a Magyarország „top 500” vállalatát bemutató listára. A két megye vállalkozásainak árbevétele 3387, illetve 2195 milliárd volt 2018-ban. Győr-Moson-Sopron esetében az Audi szerepe alapvető, a teljes lista második helyén van idén is a Mol után.

A HVG minden évben összeállítja Magyarország ötszáz legnagyobb vállalatának listáját, ezt idén is megtette. Mint mindig, most is a régiónkat érintő vállalatokat néztük meg, illetve a számok mögött rejlő tendenciákat. Elöljáróban a tíz legnagyobb hazai vállalat névsora: 1. Mol, 2. Audi, 3. Magyar Villamos Művek, 4. Mercedes, 5. Flextronics, 6. Wizz Air, 7. Magyar Földgázkereskedő Zrt., 8. Samsung, 9. Magyar Telekom, 10. Suzuki.

A lista összeállítói elemző cikkük elején jelzik: 2017-ről 2018-ra fordulva az 500 legnagyobb magyarországi vállalat árbevétele 45-ről 50 ezermilliárd forintra, azaz 11,4 százalékkal nőtt. Látjuk tehát mindjárt az elején, hogy elképesztő számokkal fogunk találkozni, főképp az elején álló cégeknél.

Audi: második

A győri Audi Hungaria Zrt. 2018-ban is a második volt a top 500-as listán, ez most sincs másképp. Az összes árbevételét 2371 milliárd forintra teszi a Céginformáció.hu, amelynek adataira hivatkozik a HVG. Az éves változás 2017-hez képest alig mérhető, egy százalékban határozza meg a lap.

Meghatározó ágazatok

Az autóipar jelentős szerepet játszik a száz legnagyobb vállalat között. Érdemes itt mindjárt megállni: az összeállítás készítői megnézték azokat az ágazatokat, amelyeknek legalább öt cégük szerepel a lista 1–100. helyezettje között. A nagykereskedelem 17 céggel vezet, az energetika és a járműipar 16–16-tal, a kiskereskedelem 8-cal, az elektronikai ipar és a közlekedés 7-tel, s végül 5-tel a szolgáltatások, élelmiszer- és dohányipar, mezőgazdaság, vegy-, gumi- és műanyagipar.

Megugrott az építőipar

Nem kell messzire tekintenünk – leginkább azoknak, akik Győrben, Sopronban vagy Mosonmagyaróváron olvassák ezt a cikket –, hogy elfogadjuk a tényt: az építőipar nagyot ugrott az elmúlt évben. A 46 toplistaújonc közül kilenc az építőiparban működik. Ennek az ágazatnak a képviselői tudták a legnagyobb arányban (45 százalékkal) növelni a tavalyi árbevételeiket.

Topcégek megyénként

Ha megyénként nézzük, hány toplistás vállalkozást találunk az adott régiókban, azt látjuk, az északnyugat-dunántúli rész Közép-Magyarországgal van partiban. Ezt természetesen számszerűsíteni is lehet: Győr-Moson-Sopron megye 17 topcéget ad, Komárom-Esztergom 24-et, Fejér 27-et, Bács-Kiskun 24-et, Veszprém és Vas megye 13–13-at. Budapest toronymagasan vezet 222 céggel, vagyis csaknem minden második toplistás vállalat a fővárosba helyezte a székhelyét. Pest megye mögötte van, de a már említett megyék előtt: 63 csúcsvállalattal.

Békés és Nógrád megye a sereghajtó, az előbbi mindössze három, az utóbbi két céggel képviselteti magát a top 500-ban, s egyik cégük sem fér be az első százba.

Győr-Moson-Sopron

Lássuk a cégeket, amelyek itt működnek, s az 500-as lista tagjai (zárójelben a vállalat helyezését látják): összes árbevétel 3387 milliárd forint volt. 1. Audi Hungaria Zrt. (2.), 2. SMR Automotive Mirror Technology Bt. (57.), 3. Dana Hungary Kft. (131.), 4. Wuppermann Hungary Kft. (153.), 5. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (159.), 6. Horváth R+K Kft. (168.), 7. Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. (180.), 8. Új Ház Zrt. (185.), 9. Alcufer Kft. (198.), 10. Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (200.), 11. Rába Járműipari Holding Nyrt. (258.), 12. BOS Automotive Products Bt. (281.), 13. Velux Magyarország Kft. (294.), 14. Leier Hungária Építőanyaggyártó Kft. (334.), 15. Agrofeed Kft. (362.), 16. Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (417.), 17. Sick Kft. (427.).

Komárom-Esztergom

Összes árbevétel 2195 milliárd forint. 1. Magyar Suzuki Zrt. (10.), 2. PCE Paragon Solutions Kft. (31.), 3. BorgWarner Oroszlány Kft. (68.), 4. Coloplast Hungary Kft. (88.), 5. IKR Agrár Kereskedelmi Kft. (124.), 6. Aptív Connection Systems Hungary Kft. (170.), 7. Tyco Electronics Hungary Kft. (172.), 8. Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. (173.), 9. Zoltek Vegyipari Zrt. (212.), 10. Suez Water Technologies Kft. (215.), 11. Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. (227.), 12. Lotte Advanced Materials Magyarország Kft. (249.), 13. Rossi Biofuel Bioüzemanyag Gyártó Zrt. (260.), 14. Kirchhoff Hungária Autóalkatrész Gyártó Kft. (291.), 15. Bonafarm-Bábolna Kft. (321.), 16. Otto Fuchs Hungary Kft. (337.), 17. Cloud Network Technology Kft. (343.), 18. BorgWarner Hungary Kft. (363.), 19. Becton Dickinson Hungary Kft. (364.), 20. AGC Glass Hungary Kft. (377.), 21. Mol-Lub Kft. (400.), 22. Grundfos Magyarország Gyártó Kft. (406.), 23. Eurasia Logistics Kft. (415.), 24. Magyar Toyo Seat Kft. (460.).

Tíz évvel ezelőtt

Érdekességképpen fellapoztuk a Kisalföld archívumát: tíz évvel ezelőtt szintén a Mol mögött a második helyen állt az Audi, s összesen 25 Győr-Moson-Sopron megyei cég került a top 500-ba (most 17). A huszonöt helyi vállalat összesen 2221 milliárd forint összbevételt mutatott fel 2009-ben (most 3387 milliárdot), ebből az Audi akkor egymaga 1484,5-öt. Nem is nagyon emlékszünk már rá, de akkor – tehát 2008–2009-ben – még „csak” 5939 munkavállalója volt a győri óriásvállalatnak, ez a szám 2019 fordulóján már meghaladta a 13 ezret.

Az akkori megyei sorrend még így alakult az első öt helyezettnél: Audi, E.ON, Rába, Heineken, SMR – ez az elmúlt tíz év során annyiban átrendeződött, hogy az ötben ezek közül az Audi (1.), az SMR (2.) és az E.ON (5.) maradt, közéjük ékelődött a Dana (3.) és a Wuppermann (4.)