15 új, modern busz állt forgalomba Győr-Moson-Sopron megye több vonalán

Tovább fiatalodik Győr-Moson-Sopron megye járműállománya, ezúttal 15 darab Credobus Econell 12 típusú, szóló autóbusz kezdi meg szolgálatát.

Az új járművek beszerzésére a Volán Buszpark Kft. idén év elején írt ki közbeszerzési eljárást. A kiemelkedő nagyságrendű fejlesztés keretében három autóbuszgyártó szállítja a több mint 500 környezetkímélő, dízelüzemű járművet a Volánbusznak 2022 elejéig. Az új buszokkal országszerte találkozhatnak majd az utasok. A közlekedési társaság kiemelt célja továbbra is a biztonságos és kényelmes utazás biztosítása, az utazási igények minél magasabb szintű kiszolgálása és a szolgáltatási színvonal emelése.

A most beszerzett több mint félezer autóbuszból elsőként a Kravtex Kft. kezdte meg az új járművek szállítását: az első 300 darab Credobus Econell 12 típusú, szóló, alacsony belépésű jármű már a nyár végén megkezdte a szolgálatát. Az új buszok – Pest megye kivételével – hamarosan országszerte forgalomba állnak.

A modern járművekkel Győr-Moson-Sopron megyében többségében a Sopron–Fertőd, Sopron–Nagylózs, Sopron-Répcelak, Sopron–Ágfalva, Sopron–Újkér, Egyházasfalu, Győr-Enese-Bősárkány-Csorna, Győr-Csorna-Magyarkeresztúr-Kapuvár, Győr-Csorna-Szil-Beled, Győr-Csorna-Rábapordány-Rábacsanak, Győr-Lébény-Bősárkány-Csorna, Győr-Barbacs-Bősárkány-Földsziget Répceszemere-Kapuvár, Mosonmagyaróvár-Rajka, Mosonmagyaróvár-Hegyeshalom és Mosonmagyaróvár-Dunasziget autóbuszvonalakon találkozhatnak az utazók – olvasható a Volánbusz szerdai közleményében.

A 75 utas szállítására alkalmas autóbuszok légkondicionáltak, rendelkeznek elektronikus utastájékoztatási rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, kerekesszék és babakocsi elhelyezésére kialakított speciális férőhellyel és felszállást segítő rámpával, valamint üléspáronként 1 USB-csatlakozóval a mobil elektronikai eszközök töltésére. A járműveket a minél kevesebb károsanyag kibocsátásával járó, hatékony és biztonságos üzemeltetés érdekében EURO 6 előírásoknak megfelelő dízelmotor hajtja.

Barcza Attila országgyűlési képviselő elmondta, a kormányzati programok révén folyamatos fejlődés tapasztalható a soproni régióban, amely a közlekedéshálózat és a tömegközlekedés fejlesztésében is megmutatkozik. Ennek a fejlődésnek egy újabb állomása a modern, utasbarát és környezetkímélő autóbuszok érkezése, melyeknek köszönhetően kényelmesebbé válik az utazás a térség helyközi járatain. Azért dolgozunk, hogy az itt élő emberek a lehető legjobb minőségben és biztonságosan közlekedhessenek.

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta, az új buszok üzembe állítása segíti a megye környezetvédelmi és vidékfejlesztési célkitűzéseinek megvalósítását. A tömegközlekedés akkor lehet versenyképes az egyéni közlekedéssel szemben, ha kiszámítható, korszerű és jó minőségű szolgáltatást tud nyújtani. Ugyanakkor az is fontos, hogy a tömegközlekedésben alacsony károsanyagkibocsátású járművek közlekedjenek, hiszen hatalmas futásteljesítmény esetén ez jóval fontosabb, mint a személygépkocsik esetében. A klíma védelmét, a települési levegőminőség javítását nem az segíti, ha beszélünk róla és erőszakos PR kampányt végzünk, hanem ha cselekszünk. Megyénk esetében a közlekedésből származik a második legnagyobb kibocsátás az üvegházhatású gázok tekintetében, mintegy 610 ezer tonna CO2 kerül évente a légkörbe. Tekintettel arra, hogy a megyei erdők mindösszesen 127 ezer tonna széndioxidot képesek elnyelni, nem nehéz belátnunk, hogy nincs más lehetőségünk, mint a kibocsátás csökkentése.

A környezetvédelem mellett a településen élők életminősége szempontjából is fontos a korszerű tömegközlekedés. A vidéki életforma nem járhat együtt alacsonyabb közszolgáltatásokkal, hiszen a kisebb településen élő emberek is éppúgy járulnak hozzá a nemzetgazdasági sikerekhez, mint a nagyvárosban élők, éppúgy megérdemlik, hogy a lakhelyükről modern buszokkal tudják megközelíteni a munkahelyüket, vagy munka után fáradtan a nagy melegben is komfortosan, légkondicionált járműveken térhessenek haza az otthonaikba.

Megyénk gazdasága számára különösen nagy jelentőséggel bír, hogy az országos fejlesztés részeként

„beszerzésre kerülő járművek több mint 2/3-át a Kravtex Kft. készíti a győri és mosonmagyaróvári üzemében,”

amelyre nagyon büszkék vagyunk.

Dr. Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette: az ultrakönnyű konstrukciójú, gazdaságosan üzemeltethető Credobus-okkal akár 15 százalék üzemanyag-megtakarítás érhető el, amely éves szinten több mint 3000 tonnával csökkenti majd a CO2-kibocsátást és rendkívüli költségcsökkenést jelent a szolgáltatónak. A Mosonmagyaróváron és Győrben gyártott autóbuszok előállításában több mint 30, gyártási tevékenységet is folytató megyei beszállító vesz részt, köztük több soproni vállalkozás is. A cégcsoport eddigi legjelentősebb megrendelése nemcsak a helyközi közlekedés modernizációját szolgálja, hanem mintegy 600, a magyar buszgyártáshoz kapcsolódó munkahely megőrzéséhez is hozzájárul.

Az elmúlt évek legnagyobb volumenű egyidejű autóbusz-beszerzése zajlik idén, aminek eredményeként rövid időn belül már másodszor jelenhetjük be a megyében élőknek új járművek érkezését – hívta fel a figyelmet dr. Pafféri Zoltán, a társaság elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: „Júniusban összesen 20 darab MAN Lion’s City GL A23 típusú csuklós járművet állítottunk forgalomba Győr-Moson-Sopron megye útjain, ezeket most újabb 15 környezetkímélő, kényelmes és korszerű jármű követi. A most érkező 15 autóbusznak köszönhetően a térségben közlekedő helyközi járműállományon belül a szóló kivitelűek 6,2 százaléka, a teljes járműállománynak pedig 5,6 százaléka újul meg. A korszerűsítéssel éves szinten csaknem 1,3 millió utas számára biztosítunk még kényelmesebb utazást.”

A Volánbusz a szolgáltatási színvonal folyamatos emelésére törekszik Sopron helyi közösségi közlekedésében is. A közszolgáltatást megrendelő önkormányzat döntése értelmében a 2021. július 1-jétől 2030. december 31-ig tartó időszakra – további 5 év opciós lehetőséggel – ismét a Volánbusz nyerte el a közszolgáltatás biztosításának lehetőségét. A társaság immár 70 éve látja el az autóbuszos személyszállítási feladatokat az északnyugat-magyarországi városban.