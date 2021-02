1469-ben már volt papja a falunak Rábapordányban

Ilyen volt rovatunkban egy-egy település jellegzetes közterét, épületét mutatjuk be. Megismertetjük olvasóinkkal a történetét és beszámolunk a jelenlegi helyzetéről is. Ma a rábapordányi templom került sorra.

RábapordányA rábapordányi Fő utcáról került fel több mint százesztendős fénykép a Képeken őrzött Rábaköz közösségi oldalra. A templom is látható rajta, ám még csak egy toronnyal. A pordányi egyházközség érdekes és fordulatos történetét Visy Mária helytörténeti kutató könyvéből, illetve Endrődy József helybeli pedagógus segítségével ismerhettük meg. Mint kiderült, a faluban már 1469-ben állt templom, Szent Mihály tiszteletére szentelve.

A Törökök után újat építettek

A török időkben ez elpusztult. Egyes adatok szerint 1693-ban építettek újat, de más feljegyzések arra utalnak, hogy csak 1797-ben. 1877-ben készült el aztán a kőből és téglából rakott süvegtornyú templom, amit 1911–12-ben kereszthajóval és még egy toronnyal egészítettek ki. Endrődy József ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy építészetileg is ritkaság volt, hogy az épületet keresztben bővítették. 1912-ben dr. Váradi Lipót megyés püspök szentelte fel a megújult isteni hajlékot Szent András tiszteletére. A Rábapordány múltját feldolgozó könyvben olvasható, hogy az építkezés tragédiával végződött. A vállalkozó fia ugyanis, miközben a keresztet helyezték el a torony tetején, megszédült és leesett. Hiába vitték Csornára ökrös szekérrel orvoshoz, nem tudták megmenteni az életét.

Plébánosok

Endrődy József beszélt a községben szolgáló plébánosokról is. 1469-ben tehát már volt papja a falunak, de az első névvel is ismert plébános Kiss Mihály Imre, aki 1801-től szolgált. Svastics Márton (1846) nevét azért említette meg, mert az ő síremléke ma is megvan a temetőben. Endrődy József elmondta: néhány évvel ezelőtt a Svastics család egy tagja Amerikából utazott Rábapordányba, hogy felkeresse az atya szolgálati helyét. Meglepődött, hogy a helyiek így őrzik pap rokona emlékét. Az 1911-es nagy átalakítást Smiczhoffer János kezdte el, tőle Ivánkovics Gyula vette át a feladatot, aki 1936-ig gondozta a híveket. Kiemelte még Turner Kálmánt, aki 35 éven át, 1955-től 1990-ig volt a település plébánosa. Gartáról került a faluba. Szolgált a második világháborúban és fogságba is esett. A falubeliek nagy szeretettel emlékeznek rá ma is. Szívesen foglalkozott a gyerekekkel, elvégezte a templom külső és belső tatarozását, kiépíttette a fűtési rendszert, a harangokat „villanyosíttatta”. Kutatta a templom és a falu múltját.

Fasor a ’30-as évekből

A régi fényképen még nem látható a Fő utcát ma is díszítő fasor. Ezzel kapcsolatban Endrődy József kiemelte: idősektől tudja, hogy az első jegenyenyárfasort az 1930-as évek elején ültették. Az 1990-es évek elején a falura törő nagy viharban egy közülük kidőlt. Törzse már beteg, üreges volt, ezért a többit is átvizsgálták és ugyanezt állapították meg róluk. Így az esetleges baleseteket megelőzendő kivágásukról döntöttek. Természetesen újakat telepítettek helyükre.