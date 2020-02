13 év fegyházra ítélték a kapuvári fojtogatót – fotók a tárgyalásról

B.G. egy dróttal perceken keresztül fojtogatta volt barátnőjét. Az ítélet nem jogerős, másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik az eljárás.

A Győri Törvényszék ítéletet hirdetett B. G. ügyében, aki 2018 nyarán dróttal több percen keresztül fojtogatta volt barátnőjét. A nő három nap múlva belehalt sérüléseibe. A bíróság szerint a férfi előre kitervelten követte el a bűncselekményt, 13 év fegyházban letöltendő és 10 év közügyektől való eltiltásra ítélte első fokon.

Az ítélet nem jogerős, másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik az eljárás. Az ügyészség korlátozott fellebbezést nyújtott be, ami azt jelenti, hogy csak a fegyházban letöltendő szabadságvesztés időtartamának meghosszabbítására nyújtott be fellebbezést. B.G és ügyvédje teljes körű fellebbezést nyújtott be, vitatják az előre kiterveltség vádját. Az eljárás végéig a vádlott letartóztatásban marad.