1,2 milliárd a kapuvári tanuszodára – Mutatjuk a látványtervet

Október végén tartott sajtótájékoztatót Gyopáros Alpár kormánybiztos, országgyűlési képviselő a téti, kapuvári és csornai tanuszodákkal kapcsolatban (Kisalföld, 2020. október 26.). Ahogy arról akkor beszámoltunk, célegyenesben van a téti tanuszoda építése. A napokban újabb előrelépés történt az ügyben, a csütörtökön megjelent kormányhatározat értelmében ugyanis már a kapuvárira is rendelkezésre áll a forrás. Minderről Gyopáros Alpár számolt be a Kisalföldnek, aki az előzményeket is felidézte.

– 2017 végén született meg az elvi döntés a kormány részéről, hogy támogatja e három tanuszoda kivitelezését. Ezt követően elindult a tervezés, a helyszínkeresés, majd a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása – jegyezte meg a kormánybiztos.

A kapuvári tanuszoda építéséhez a kormány a múlt heti kormányhatározat értelmében bruttó 1,2 milliárd forintot meghaladó összegről döntött. Az ütemterv szerint a szerződés megkötését követően 5 napon belül adják át a munkaterületet, a kivitelezésre pedig 480 nap áll rendelkezésre. A kapuvári tanuszoda a kerékpároscentrum mellett kap helyet.

Csornán a létesítmény helyéül a Vilmos parkot jelölték ki.

– A magas talajvíz miatt itt elsősorban a helyszínkeresés okozott gondot, át kellett dolgozni a terveket, valamint közbeszóltak az európai uniós épületenergetikai szabálymódosítások. A technikai és jogszabályi háttér miatt csúszott a folyamat. Mára azonban elindult a csornai tanuszoda kivitelezési közbeszerzése, ez nagyjából 6 hónapot vesz igénybe. Ennek lezárulta után dönt a kormány a forrás biztosításáról. A csornai tanuszoda a másik kettőhöz képest nagyjából féléves csúszásban van – tette hozzá Gyopáros Alpár.

A létesítmények elsősorban a kötelező testnevelésórák keretében végzett úszásoktatást hivatottak majd szolgálni, a tanítási időn túl azonban bárki számára elérhetők lesznek. A műszaki tartalom egységes: két tanmedence lesz, az egyik egy 25×15 méteres, hatpályás, közel két méter mély nagymedence, a másik 10×6 méteres, 80 centiméteres vízmélységű. A bejárat után közvetlenül lesz egy pénztárhelyiség, büfé, két oldalon öltözőszárny a megfelelő szociális helyiségekkel és vizesblokkokkal. A földszinti alapterület megközelítőleg 1100 négyzetméteres. A tanuszodák üzemeltetését az állam átvállalja, üzemeltetőjük a Nemzeti Sportközpontok lesz.