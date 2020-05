12 ezer virág a soproni Jerevánon – folyamatosak a munkák a köztereken

Huszonháromféle árvácska, négyféle tulipán, háromfajta nárcisz és díszkáposzta a virágok között.

Arányában a városrészek egyik legnagyobb zöldfelülettel rendelkező településrésze Sopronnak a Jereván lakótelep, parkokkal, füves

közterületekkel, játszóterekkel az Ibolya-tóval együtt. Így, a koranyári időszakban igencsak sok és összetett munkát ad a közterületek

karbantartásán dolgozóknak az, hogy a közterek folyamatosan a lehető legszebb állapotban legyenek. Az igényes környezet fontos az itt élők számára, ennek biztosítására az önkormányzat is mindent megtesz – mondta el Tóth Éva, a körzet önkormányzati képviselője, a Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke, aki részéről a Sopron Holding munkatársaival folyamatos a kapcsolattartás, akik a Jerevánon a köztéri bútorai mellett a 3000 négyzetméteren elterülő sövénykerítések és a virágágyásokat is karbantartják.

A téli időszak elmúltával a zöldterületek karbantartása a jó időjárásnak köszönhetően időszerűvé vált. Ugyan a veszélyhelyzeti időszakban egyelőre a köztereket láthatóan kevesek használják, de ennek ellenére is fontos, hogy rendben legyenek.

– A koronavírus ellenére is az élet megy tovább, a szükséges és szezonális munkálatokkal – a virágosítással, bokrok, cserjék nyesésével

– nem állhatunk le. Önkéntes karanténukból többek mondták, hogy az ablakokon kitekintve külön örömöt jelentenek a veszélyhelyzetben a virágosított, rendezett zöldfelületek. Mindig is fontosnak tartottuk, hogy jól érezzék magukat az itt élők – hangsúlyozta Tóth Éva részönkormányzat elnöke.

– A tereprendezés, a karbantartás folyamatos és az önkormányzat részéről folyamatosan a közösség kéréseit is megfogalmazva figyelemmel kísérjük azt. Mindez azt szolgálja, hogy rendezett, igényes környezetet teremtsünk a településrész lakóinak, akiknek külön is köszönet jár azért, hogy maguk is sokat tesznek a lakókörnyezetük virágosítása, rendbetétele érdekében, amivel követendő példát mutatnak. Erre nagyon büszke vagyok -tette hozzá a képviselő.

A házak között 50 hektárnyi részen folyamatos rendszerességgel zajlik a fűnyírás. A lakótelepen lévő 5 játszóteret is folyamatos karbantartják, előkészítik arra az időszakra, amikor ismét megnyitják ezeket a közösségi tereket. Ennek bekövetkeztét követően is kérés, hogy kellő felelősséggel az egészség-megóvás biztonsága minden szabályát tartsák be a lakosok. Nagyon vigyázzunk egymásra! -hangzik a kérés.

Sallai Krisztián, a Sopron Holding Zöld Dívizió vezetője elmondta: A Jerevánon a köztéri bútorok is megújulnak, hogy ezzel is szebbé,

igényesebbé, kényelmesebbé váljon a környezet. Emellett a 3000 négyzetméteren elterülő sövénykerítések és a virágágyások karbantartása is folyamatos. 12.000 darab virág került ki a Jereván virágágyásaiba, ezek között 23 féle árvácska, 4 féle tulipán, 3 fajta nárcisz és díszkáposzta. A lakosok által kért és az egyébként is szükséges fanyeséseket is elvégzik a szakemberek. Ezek közé tartoznak azok az esetek, ahol a fák ágai már az épület falához, vagy ablakhoz érnek, illetve a beteg száraz ágakat is eltávolítják, levágják.