12 évesen bénult le, ám rokkantan is teljes az élete a soproni Bihari Csabának

Bihari Csaba élete egy csapásra megváltozott, amikor egy baleset miatt kerekesszékbe kényszerült. Szülei mindent elkövettek, hogy ugyanúgy élhesse a mindennapjait, mintha semmi sem történt volna. Így is lett. Példája erőt, reményt és kitartást adhat sorstársainak.

– Alig voltam tizenkét éves, estébe hajlott az idő. Jó tempóban tekertem biciklivel hazafelé, amikor későn vettem észre a jókora árkot. Fékeztem, de az első kerék becsúszott a gödörbe, én pedig óriásit szaltóztam előre. Három csigolyám tört össze. Ez a balatonfenyvesi nyaralásom egyik maradandó emléke – mesélte a 33 éves dr. Bihari Csaba, akinek kitartásából és példamutató akaraterejéből mások is meríthetnek. – Hiába igyekeztek teljesen rendbe tenni az orvosok, kerekesszékbe kényszerültem. Nehéz volt elfogadni. Újra fel kellett fedeznem és megszoknom az egész vi-

lágot.

– A Fenyő téri iskolába jártam, imádtam kosárlabdázni, mozogni, s egy csapásra minden megváltozott. Nem túlzás azt állítani, hogy a kerekes-

székből újra fel kellett fedeznem és megszoknom az egész világot – folytatta a fiatalember.

Önállóságra szoktatták

– Szüleim mindent megtettek értem, hogy ne érezzem hátrányos helyzetűnek magam. Beírattak a Bécs melletti klosterneuburgi rehabilitációs központba, ahol arra trenírozták a mozgáskorlátozottakat, hogy mindent önállóan nekik kell végezniük. Még a lépcsőfokokon való kerekesszékes feljutást is. Egyik nagymamám és persze a Fenyő téri iskola jóvoltából akkor már beszéltem németül, a kommunikáció nem okozott gondot. Viszont tizenkét évesen, kerekesszékre utalva el nem tudtam képzelni, miért van abban az intézetben egy autó a bentlakóknak. „Ha megtanulsz vezetni, azt is tudd, hogyan kell be- és kiszállnod, s miként rakd be a kerekesszékedet” – hangzott a felelet. Sőt, ott ismertettek meg a kerekesszékes sportolás lehetőségeivel is. Például kosarazhattunk, pingpongozhattunk, tekézhettünk, teniszezhettünk. Három hónapos rehabilitációs életem során csak ámultam, mi minden jó váhat még az életben annak ellenére, hogy ilyen súlyos balesetet szenvedtem.

Aztán telt-múlt az idő, Csaba a Berzsenyiben érettségizett, majd a győri egyetemen doktorált: szülei példáját követve jogász lett, a család ügyvédi irodájában dolgozik Sopronban.

Sportegyesületet alapítottak

– A körülmények ellenére mindig teljes életet szerettem volna élni, amelybe az ügyvédi munka mellett beletartozik a sport is. Sorstársaimmal 2014-ben közösen saját sportegyesületet alapítottunk, Sólymok néven. Kerekesszékes kosárlabda, kézilabda, tenisz, pingpong, sőt, evezés is edzi az izmainkat – sorolja a lehetőségeket Csaba.

– Állandó helyünk a Líceum tornaterme, ahol kedden és csütörtökön este játszunk. Országos bajnokságokon veszünk részt, havonta egy hétvégén pedig edzőtáborozáson. Bemutatókat is tartunk, hogy lássák: nem kell leírni senkit, ha az élet úgy hozza, valaki mozgáskorlátozottá válik. Az együtt játszás öröme, a jó közösség csapatszelleme erőt, önbizalmat ad. Büszkék vagyunk eredményeinkre, minden általunk művelt sportágban dobogós helyezéseket vagy épp aranyérmet érdemelnek ki tagjaink, mint például páros teniszben. Volt már arra is példa, hogy kedvet kapva tőlünk, teljesen épek beültek a spéci kerekes­székekbe, és játszottak ellenünk egy jó kis kosárlabdameccset – meséli mosolyogva dr. Bihari Csaba, aki a kerekesszékes magyar kosárlabda- és kézilabda-válogatott tagja, ez utóbbi meghonosításában pedig nagy érdemeket szerzett. Tavaly és idén is

Európa-bajnokságon szerepeltek, most a harmadik helyet szerezték meg a magyarok a zágrábi tornán.

Fotózik, vadászni is jár

Ugyanakkor Csaba életét a fotózás, a vadászat, a horgászat és az írás teszi teljessé, hazai és német vadászati lapok közlik műveit.

– Kitárulhat hát előttünk a világ, a kerekesszék pedig nem lehet akadály – vallja követésre méltó életszemlélettel.