Újabb támogatást és eszközöket kaptak az önkéntesek

Az önkéntes tűzoltó egyesületek közel ötven millió forint értékű felszerelései mellett az önkéntes mentőszervezetek több mint két millió forint értékű felszerelést kaptak. Az eszközöket tegnap adták át a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sáráspusztai kiképző bázisán.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség 2020-ban kiírt pályázatán idén az országban hétszázmillió forintra lehetett pályázni, hatszázat az önkéntes tűzoltó egyesületek, százat pedig az önkéntes mentőszervezetek között osztottak szét.

A pályázati feltételeket sikeresen teljesítő egyesületek működési költségekre, eszközbeszerzésre, szakmai tanfolyamokon történő részvételre, pályaalkalmassági vizsgálatokra, EDR-rádiókra, szertárépítésre és -felújításra, valamint védő- és technikai felszerelésekre pályáztak.

A járványhelyzet miatt a szabadban és a megfelelő óvintézkedések megtartásával tartott rendezvényen Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója üdvözölte az egyesületek és a mentőszervezetek képviselőit, és örömmel számolt be a folyamatos pályázati lehetőségekről. Beszédében kiemelte és megköszönte az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek tevékenységét, és azt, hogy az év során gyorsan és hatékonyan reagáltak és avatkoztak be a különböző káreseteknél, az egyre gyakoribb viharkároknál, segítve a hivatásos tűzoltók tevékenységét.

Galumba Lajos tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő is üdvözölte az egyesületek és a mentőszervezetek képviselőit, majd elmondta, hogy az önkéntesek egyre komolyabb felszerelésekkel és egyre biztosabb szakmai tudással rendelkeznek. Ez köszönhető az országos pályázati lehetőségeknek, a hivatásos tűzoltóságok és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakmai támogatásának és természetesen az egyes települések önkormányzati támogatásának is. Beszédében kitért az évről-évre növekvő pályázati lehetőségekre, amelyen örömmel vesznek részt nagy számban az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek is.

A beszédeket követően az ÖTÉK és mentőszervezetek tagjai tételesen vették át a műszaki osztály segítségével az egyesületenként csoportosított eszközöket.

A megyéből 69 önkéntes tűzoltó egyesület pályázott sikerrel

Ebben az évben a Győr-Moson-Sopron megyében működő együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület közül hatvankilenc nyújtott be pályázatot. A pályázati anyagok mind a tartalmi, mind a formai követelményeknek megfeleltek. Az egyesületek a lehetséges kategóriákon belül az igényelt forrásokat rangsorolták, figyelembe véve, hogy mire lenne a legnagyobb szükségük. Volt aki szertárépítésre, üzemeltetésre, különböző szerszámokra, felszerelésekre, láncfűrészre, létrára, légzőkészülékre, volt aki áramfejlesztőre vagy épp szivattyúra, pályázott. A bírálóbizottság is mind a 69 pályázatot támogatta, közel ötven millió forint értékben. 2020-ban a megyében működő hét önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület a pályázaton megítélt összegen felül további tizenkétmillió forintot kap normatív támogatás formájában.

Az önkéntes mentőszervezetek közül idén megyénkből 11 szervezet pályázott és kapott különböző támogatást és eszközöket, közel kétmillió hétszázezer forint értékben, amely hozzájárul a mentőszervezetek sikeres tevékenységéhez, hiszen mind a technikai eszközök, szerszámok, mind a kapott védőruházat javítja a beavatkozóképességüket.

A pályázatok segítségével, a technikai eszközökkel, védőeszközökkel és egyéb felszerelésekkel, valamint a szakmai képzésekkel nemcsak az önkéntesek hatékonysága növekszik, hanem megyénk közbiztonsága is.