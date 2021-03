10 éves jubileum – Széchenyi-egyetem: szolgáltatások sorát nyújtja az Egyetemi Könyvtár és Levéltár – videó, fotók

A győri Széchenyi István Egyetem könyvtára idén ünnepli tízéves jubileumát annak, hogy új, ultramodern, építészeti nívódíjjal is kitüntetett épületbe költözött. Az elmúlt évtizedben az infrastruktúra után a szolgáltatások is hatalmasat fejlődtek, s ma már a több mint százmillió forint értékben előfizetett, a kutatást és az oktatást támogató adatbázisok, online könyvek, folyóiratok biztosításától a vállalkozások kiszolgálásán át az innovatív ötletek szabadalmaztatásának segítéséig terjednek.

Sokan csak a könyvekre gondolnak, ha azt hallják, könyvtár, holott az intézmény ma már sokkal több ennél. Erre példa a győri Egyetemi Könyvtár és Levéltár, amely a pécsivel együtt a legkorszerűbb ilyen létesítmény az egész Dunántúlon. A korábbinál több mint háromszor nagyobb, 5500 négyzetméteren, négy szinten elterülő egységet modern berendezések, impozáns belső terek jellemzik – és rengeteg hasznos szolgáltatás.

Tóth Csilla megbízott igazgató elmondta, hogy a kínálatukban már több mint egy évtizede megjelentek a nemzetközi tudományos adatbázisok, online tudományos folyóiratok, amelyek az egyetemen folyó oktatási és kutatási tevékenységeket támogatják. Csak erre több mint százmillió forintot fordítanak évente.

Mérföldkő

„A legnagyobb célközönségünket a több mint tizenháromezer egyetemi polgár jelenti. A hallgatókat kutatásmódszertani, adatbázis- és könyvtárhasználati órákkal is segítjük, a kollégáktól kapnak ismereteket például arról, hogyan kell szakdolgozatot készíteni. Diplomamunkájukat meg is írhatják nálunk, hiszen vannak olyan kutatószobáink, ahol akár egyedül, akár csoportban félrevonulhatnak, dolgozhatnak. A kutatóknak a publikálási tevékenység útvesztőiben adunk útmutatást. Részt veszünk a tudománymetriai adatszolgáltatásban is, ami a tudományos teljesítmények hatását mutatja, elsősorban a kapcsolódó közlemények száma és megjelenési helye alapján.

Mérföldkő, hogy tavaly nyáron levéltárral bővült a portfóliónk, melynek részeként összegyűjtjük és megőrizzük az egyetem marandandó értékű dokumentumait, majd ezeket digitális formában nyilvánosan elérhetővé tesszük a kutatók, érdeklődők számára. A helyi vállalkozásoknak többek között céginformációs elemzéseket készítünk. PatLib irodánk a szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos megkereséseket várja. A Menedzsment Campus szakembereivel együttműködésben segítünk például egy innovatív termék vagy szolgáltatás szabadalmaztatásában, levédetésében” – sorolta Tóth Csilla.

Nyitni a külső érdeklődők felé

Az igazgató büszke arra, hogy intézményük igazi közösségi hellyé vált. Hat médiabokszukban az érdeklődők például filmet nézhetnek, zenét hallgathatnak. Ebben a sorba tartozik a mandalaszínezőfal létrehozása, ami segítheti a vizsgák miatti stressz levezetését, s ugyanezt szolgálná a jövőben egy-egy kihelyezett szobabicikli és elliptikus tréner is.

Emellett még inkább nyitni szeretnének a külső érdeklődők felé: a már meglévő gyerekkuckót használva ezért szerveztek tavaly gyerektábort, adnának helyet könyvklubnak, QuizNight rendezvényeknek. Terveik között szerepel szabadulószoba kialakítása is. Ha az élet a koronavírus-járvány után visszatér a megszokott kerékvágásba, mindezt megvalósítják. A mindennapok persze a bezárás ellenére is mozgalmasak az Egyetemi Könyvtárban, amit mutat, hogy most is sok száz megkeresést kapnak egy hónapban.

Tanulószobák

Maczkó Márton, az Egyetemi Hallgató Önkormányzat elnöke úgy látja, hogy a korszerű könyvtár tanulási, kutatási és szabadidős tevékenységekre egyaránt jó lehetőségeket biztosít.

„Hallgatóbarát kialakítása miatt egyéni és csoportmunkára egyaránt megfelelő helyszín. A tanulmányokhoz szükséges irodalmak mellett számos szolgáltatás segíti a felkészülést és a kutatásokat. Nagy előnyt jelentenek a tanulószobák, ahol nyugodt, csendes környezetben akár közösen is lehet készülni az órákra és vizsgákra” – fogalmazott.