Ez a város az egyik legnépszerűbb úti cél az őszi szünetben

2025 első kilenc hónapjában több mint 13,5 millió látogató érkezett ide, és a város továbbra is töretlenül vezeti a népszerűségi listákat. A Which? felmérése szerint Isztambul az öt legjobb európai városlátogatási célpont között van, a Condé Nast Traveller olvasói pedig a legjobb családbarát úti célok egyikének választották. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen élményt jelenthet egy Isztambuli utazás.

Az Isztambuli utazás biztosan felejthetetlen élményt fog nyújtani.

Aki járt már Isztambulban, tudja, hogy ez a város nem csupán úti cél, hanem hangulat, illat és ritmus egyben. A minaretek és modern tornyok látványa, a Fűszerbazár illatkavalkádja és a Boszporusz halk moraja mind azt üzenik: itt találkozik múlt és jelen, Kelet és Nyugat. Ősszel, amikor a napfény lágyabb és az utcák békésebbek, a város újra felfedezésre hív.

Időutazás Isztambulban

Isztambul utcáin sétálva minden lépés egy-egy időutazás. A város, amely évszázadokon át birodalmak középpontja volt, ma is őrzi gazdag múltját: a Hagia Sophia, a Kék mecset, az Elsüllyedt Palota és a Topkapı palota lenyűgöző harmóniában állnak egymás mellett, miközben a környező sikátorokban a mindennapi élet pezseg. Az UNESCO Világörökség részét képező Történelmi-félsziget a legjobb kiindulópont a felfedezéshez, itt a történelem kézzelfogható közelségbe kerül, és minden épületnek saját története van.

A Nagy Bazár és a Fűszerbazár illat- és színkavalkádja tovább szövi a város varázsát: ahol az évezredes kereskedelmi hagyomány találkozik a mai Isztambul nyüzsgő energiájával.

Világok találkozásánál

Amikor a hajók kifutnak a Boszporuszra, az ember rögtön megérzi, mennyire különleges ez a város. Két kontinens között ringanak a vízen, miközben a part mentén sorakozó elegáns vízparti villák és a távolban felcsillanó mecsetkupolák arról mesélnek, hogyan él együtt múlt és jelen.

A part mentén új, élettel teli negyedek várják az utazót: a Galataport modern sétánya, Karaköy bohém kávézói és az Istiklal utca mindig pezsgő forgataga mind megmutatják, hogy Isztambul egyszerre őrzi hagyományait és nyit a kortárs világ felé. Aki mélyebben is szeretne bepillantani a város művészeti oldalába, az ne hagyja ki az Isztambuli Modern Művészetek Múzeumát, az Atatürk Kulturális Központot (AKM), az Artert vagy a Meşhert, mert mindegyik más szemszögből mesél arról, mit jelent ma Isztambul szelleme.