Országos étterem hét: 200 étterem, 18 nap, Michelin-ajánlott fogások, luxus alapanyagok elérhető áron!

Október 2. és 19. között a magyarországi éttermek legjava komponál és kínál többfogásos menüsorokat fix árakon. Az országos étterem héten a top kategóriájú éttermek 6.900, a prémium besorolásúak 8.900, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 forinttól kínálják különleges ételsoraikat szervízdíjjal együtt - közölték a szervezők az MTI-vel.

Szerdától foglalhatunk asztalt az Étterem hétre. Fotóillusztráció: pexel.com

Minden információ az étterem hétről

A résztvevő több mint 200 vendéglátóhelyből 15 nemzetközi Michelin-ajánlással rendelkezik, és Bib Gourmand minősítéssel díjazottakat is lehet köztük találni. A kiváló és elismert éttermek egytől-egyig kínálatuk legjavával készülnek, a legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból összeállított menüsorokkal - emelték ki a közleményben.

Felhívták a figyelmet arra, hogy ebben a szezonban nem emelkedtek az árak, és néhány résztvevő étterem kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik meg.

A fogások és az ételsorokhoz felhasznált alapanyagok között is akadnak kifejezetten ritka és különleges ételek, így a vendégek a magyar tarka marha mellett kóstolhatnak namíbiai zebut, muflont, velős csontot, nyúlcombot, malacfület, burgundi csigát vagy békacombot is. A tenger gyümölcsei között idén is lehet választani homárt, tigrisrákot, sárga királyhalat vagy vöröstonhal-steaket, a hagyományos ízek kedvelői pedig többféle változatban megtalálják az étlapokon a szarvasgombát, a kacsamájat és a tatár beefsteaket is.

Az éttermek a rendezvény hagyományainak megfelelően készülnek a különleges étrendet követő vendégek kiszolgálására is, így glutén-, laktóz- és cukormentes, vegetáriánus és vegán fogások is szerepelnek a menükben. A nemzetközi konyhák kedvelői pedig választhatnak libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói, vagy marokkói ízeket bemutató éttermek kínálatából is.

Asztalfoglalás a rendezvényre csak a www.etteremhet.hu weboldalon lehetséges limitált számban

- írták a közleményben.