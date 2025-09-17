1 órája
Országos étterem hét: 200 étterem, 18 nap, Michelin-ajánlott fogások, luxus alapanyagok elérhető áron!
Ne maradj le te sem az ország legízletesebb hetéről! Szerdától lehet asztalt foglalni az őszi országos étterem hétre, amelynek keretében több mint 200 étterem, köztük 15 Michelin-ajánlott vendéglő mutatja be kínálata legjavát 18 napon keresztül.
Október 2. és 19. között a magyarországi éttermek legjava komponál és kínál többfogásos menüsorokat fix árakon. Az országos étterem héten a top kategóriájú éttermek 6.900, a prémium besorolásúak 8.900, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 forinttól kínálják különleges ételsoraikat szervízdíjjal együtt - közölték a szervezők az MTI-vel.
Minden információ az étterem hétről
A résztvevő több mint 200 vendéglátóhelyből 15 nemzetközi Michelin-ajánlással rendelkezik, és Bib Gourmand minősítéssel díjazottakat is lehet köztük találni. A kiváló és elismert éttermek egytől-egyig kínálatuk legjavával készülnek, a legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból összeállított menüsorokkal - emelték ki a közleményben.
Felhívták a figyelmet arra, hogy ebben a szezonban nem emelkedtek az árak, és néhány résztvevő étterem kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik meg.
A fogások és az ételsorokhoz felhasznált alapanyagok között is akadnak kifejezetten ritka és különleges ételek, így a vendégek a magyar tarka marha mellett kóstolhatnak namíbiai zebut, muflont, velős csontot, nyúlcombot, malacfület, burgundi csigát vagy békacombot is. A tenger gyümölcsei között idén is lehet választani homárt, tigrisrákot, sárga királyhalat vagy vöröstonhal-steaket, a hagyományos ízek kedvelői pedig többféle változatban megtalálják az étlapokon a szarvasgombát, a kacsamájat és a tatár beefsteaket is.
Az éttermek a rendezvény hagyományainak megfelelően készülnek a különleges étrendet követő vendégek kiszolgálására is, így glutén-, laktóz- és cukormentes, vegetáriánus és vegán fogások is szerepelnek a menükben. A nemzetközi konyhák kedvelői pedig választhatnak libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói, vagy marokkói ízeket bemutató éttermek kínálatából is.
Asztalfoglalás a rendezvényre csak a www.etteremhet.hu weboldalon lehetséges limitált számban
- írták a közleményben.
Megalkották a Kisalföld pizzáját, íme a különleges calabriai finomság! - videó, fotók