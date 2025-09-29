szeptember 29., hétfő

Horrorisztikus

2 órája

Életveszélyes fuvarozókat fogott el a NAV

Címkék#NAV#karaván#életveszélyes#bírság#fuvar

Megdöbbentő karavánba futottak bele a NAV pénzügyőrei Fehérgyarmaton: a román járműszerelvény egy trélert húzott maga után, rajta egy autóval, mögötte pedig egy hatalmas mezőgazdasági géppel.

Kisalföld.hu

A pénzügyőrök a 49. számú fő úton állították meg azt a járműszerelvényt, amely elképesztően veszélyes karavánként közlekedett a térségben. Az első jármű egy trélert húzott maga után, amely egy személyautót vitt, mögé pedig egy másik vontatmányt kapcsoltak egy monstrum mezőgazdasági géppel megrakva.

Forrás: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a szerelvény 39,71% túlsúllyal közlekedett, a rakományt rögzítő hevederek több helyen elszakadtak, illetve sérültek. A 32 éves sofőr úgy érvelt, hogy nem tudott a túlsúlyról, Lengyelországból Romániába tart a saját részére vásárolt járművel és munkagéppel.

Az egyenruhások a túlsúly és a helytelen rakományrögzítés miatt közigazgatási eljárást indítottak, a férfit 780 000 forint bírsággal sújtották.

A jogszabályok szigorítása értelmében 2023. szeptember 1-től kezdve akár több mint félmillió forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok a túlsúlyos és túlméretes járművekre. A túlpakolt jármű a hirtelen fellépő fizikai hatások során kiszámíthatatlanul reagál, ezért nemcsak a sofőrt, hanem a közlekedésben résztvevőket is veszélyezteti.

Forrás: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Tekintse meg korábbi cikkünket is:

Forrás: Nemzeti Adó és Vámhivatal

 

 

