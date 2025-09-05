szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

20°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női Alapítvány

43 perce

Bécs 1,7 millió eurót fordít nőket támogató szakképzésekbe

Címkék#nők#Ausztria#alapítvány

Az osztrák főváros elsőként hozta létre a Női Alapítványt, amely fontos gazdaságpolitikai mérföldkő: Bécs ezzel 1,7 millió eurót fektetne be olyan nők képzésébe, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel, vagy akiknek életkörülményeik miatt félbe kellett hagyniuk a tanulmányaikat.

Kisalföld.hu

A Női Alapítvány, a waff (Bécsi Munkaerőpiaci Alap) és az AMS Wien (Bécsi Munkaügyi Szolgálat) közös kezdeményezése célzottan azokat a 25 év feletti nőket támogatja, akik nem rendelkeznek szakmai végzettséggel, különös tekintettel a várandósság utáni munkába visszatérőkre. A program 2025 második felében kezdődik, és Bécs őszi gazdasápolitikájának szerves részét képezi. A Női Alapítvány létrehozásával nemcsak perspektívát teremt a város az érintett nők számára, hanem egyfajta stratégiai befektetésként is tekint erre: befektetés jól képzett szakemberekbe. Michael Ludwig, Bécs polgármestere szerint ez a támogatás nem egy szociálpolitikai alamizsna, hanem gazdaságpolitikai szempontból is releváns és okos döntés, amely tovább erősíti Bécs vezető gazdasági pozícióját Közép-Európában, de egyúttal egy fontos lépés a nemek közötti egyenlőség felé. 

A képen (balról jobbra) Kathrin Gaál (SPÖ), Bécs alpolgármestere és a nők ügyeiért felelős tanácsnoka, Michael Ludwig (SPÖ) Bécs polgármestere és Barbara Novak (SPÖ) pénz- és gazdasági ügyekért, a nemzetközi kapcsolatokért és a digitális közigazgatásért felelős városi tanácsnok látható. Fotó: Stadt Wien / Christian Jobst 

Bécs az az osztrák tartomány, ahol a nők a legmagasabb arányban szerepelnek a munkaerőpiacon, és ahol számukra a legjobb kereseti lehetőségek vannak. A nők átlagos teljes munkaidős bruttó éves jövedelme Bécsben 50.117 euró, ami közel 3000 euróval magasabb az osztrák átlagnál. A nők részmunkaidős foglalkoztatási aránya Bécsben 43%, ami alacsonyabb az országos átlagnál (52%). A nemek közötti bérszakadék pedig Bécsben körülbelül 10%-kal kisebb, mint az országos átlag. A legnagyobb bécsi női felmérés, a "Wien, wie sie will" (Bécs, ahogyan (n)ő akarja) is bebizonyította, hogy a bécsi nők számára elsősorban azon lehetőségek és támogatások a legfontosabbak, amelyek valódi változást hoznak az életükbe. Bécs pont erre támaszkodik, és a waff révén a város most egy olyan egyedülálló eszközt hoz létre, amelynek programjával különböző élethelyzetben lévő nőket segít.  

A program kifejezetten az AMS Wiennél regisztrált, 25 év feletti, befejezett szakképzéssel nem rendelkező nőket célozza meg, különös tekintettel azokra, akik családi okokból szakították félbe a tanulmányaikat, de szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra. Az átfogó támogatási csomag ötvözi a pályaorientációs tanácsadást, az átlagosan 7.000 euró értékű ingyenes képzést résztvevőnként, a munkanélküli-ellátás folytatását, valamint egy további havi 300 eurós képzési támogatást. Ezzel az intézkedéssel Bécs tovább erősíti szerepét a közép-európai munkaerőpiaci politikában - írta a City of Vienna sajtóközleményében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu