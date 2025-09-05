Bécs 1,7 millió eurót fordít nőket támogató szakképzésekbe

A Női Alapítvány, a waff (Bécsi Munkaerőpiaci Alap) és az AMS Wien (Bécsi Munkaügyi Szolgálat) közös kezdeményezése célzottan azokat a 25 év feletti nőket támogatja, akik nem rendelkeznek szakmai végzettséggel, különös tekintettel a várandósság utáni munkába visszatérőkre. A program 2025 második felében kezdődik, és Bécs őszi gazdasápolitikájának szerves részét képezi. A Női Alapítvány létrehozásával nemcsak perspektívát teremt a város az érintett nők számára, hanem egyfajta stratégiai befektetésként is tekint erre: befektetés jól képzett szakemberekbe. Michael Ludwig, Bécs polgármestere szerint ez a támogatás nem egy szociálpolitikai alamizsna, hanem gazdaságpolitikai szempontból is releváns és okos döntés, amely tovább erősíti Bécs vezető gazdasági pozícióját Közép-Európában, de egyúttal egy fontos lépés a nemek közötti egyenlőség felé.

A képen (balról jobbra) Kathrin Gaál (SPÖ), Bécs alpolgármestere és a nők ügyeiért felelős tanácsnoka, Michael Ludwig (SPÖ) Bécs polgármestere és Barbara Novak (SPÖ) pénz- és gazdasági ügyekért, a nemzetközi kapcsolatokért és a digitális közigazgatásért felelős városi tanácsnok látható. Fotó: Stadt Wien / Christian Jobst

Bécs az az osztrák tartomány, ahol a nők a legmagasabb arányban szerepelnek a munkaerőpiacon, és ahol számukra a legjobb kereseti lehetőségek vannak. A nők átlagos teljes munkaidős bruttó éves jövedelme Bécsben 50.117 euró, ami közel 3000 euróval magasabb az osztrák átlagnál. A nők részmunkaidős foglalkoztatási aránya Bécsben 43%, ami alacsonyabb az országos átlagnál (52%). A nemek közötti bérszakadék pedig Bécsben körülbelül 10%-kal kisebb, mint az országos átlag. A legnagyobb bécsi női felmérés, a "Wien, wie sie will" (Bécs, ahogyan (n)ő akarja) is bebizonyította, hogy a bécsi nők számára elsősorban azon lehetőségek és támogatások a legfontosabbak, amelyek valódi változást hoznak az életükbe. Bécs pont erre támaszkodik, és a waff révén a város most egy olyan egyedülálló eszközt hoz létre, amelynek programjával különböző élethelyzetben lévő nőket segít.

A program kifejezetten az AMS Wiennél regisztrált, 25 év feletti, befejezett szakképzéssel nem rendelkező nőket célozza meg, különös tekintettel azokra, akik családi okokból szakították félbe a tanulmányaikat, de szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra. Az átfogó támogatási csomag ötvözi a pályaorientációs tanácsadást, az átlagosan 7.000 euró értékű ingyenes képzést résztvevőnként, a munkanélküli-ellátás folytatását, valamint egy további havi 300 eurós képzési támogatást. Ezzel az intézkedéssel Bécs tovább erősíti szerepét a közép-európai munkaerőpiaci politikában - írta a City of Vienna sajtóközleményében.