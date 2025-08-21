Augusztus 20-án együtt ünnepelt a Balaton északi és déli partja - fotók

A két, egymással szemközti város vezetői, illetve a STRAND Fesztivál szervezői egyeztettek arról, hogy a két parton ünneplők, illetve a Balaton vízén gyönyörködők érdekében hogyan hangolják össze az igazán látványosnak ígérkező programot. 22 órakor a balatonfüredi Tagore sétány előtti vízfelületen nagyjából negyed órán át rakéták és színes fények borították az eget, ez már a szemközti Zamárdiban is látható volt, ahol a STRAND Fesztivál nyitónapján a Geszti Sixty, illetve a Purple Disco Machine koncertje után és Paul Kalkbrenner showja előtt, a füredi programot követően azonnal elindult a „Balaton legnagyobb tűzijátékaként” beharangozott parádé. A két helyszínen több ezer rakéta fél másodpercenként robbant az égen, 20 és 160 méter közötti magasságban.

Fotó: Krizsán Csaba

Az egyeztetésen a tihanyi városvezető is részt vett: miközben a Balaton ékszerdobozának számító városka lakói és vendégei mindkét tűzijátékból kaptak egy-egy darabot, a helyi látványosság, a Tihanyi Apátság északi falát díszítő monumentális épületfestés a STRAND Fesztivál programja után, 22:30-tól ajándékozta meg a résztvevőket. A MOL Nagyon Balaton az ünnepi hétvégére is rengeteg programot kínál a tó környékén.

Tekintse meg a rendezvényről készült további fotóinkat is!