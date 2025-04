Taxis, kínai bolt, fitneszedzés – minden, nyugta nélkül

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kollégái a napokban egyik délelőtt egy taxit rendeltek, azonban a fuvar végén nem kaptak nyugtát. Nehéz is lett volna, hiszen az online pénztárgép lemerült állapotban volt, sőt, az előző napi zárást is a revizorok végezték el –írja közleményében a NAV.

Délután egy távol-keleti termékeket árusító üzletben vásároltak élelmiszert. A vállalkozásnál egyébként folyamatban van egy adóellenőrzés, amelyben a várható nagy összegű adókülönbözet megtérülése érdekében még ideiglenes biztosítási intézkedést is elrendelt a NAV. Hiába azonban a cégnél a fokozott adóhatósági jelenlét, itt sem kaptak nyugtát, ráadásul a pénztárgép kasszájában is jelentős volt az eltérés, ami miatt újabb szankciókra számíthat a cég.

A revizorok ezek után egy kora esti fitneszedzésen vettek részt, de nyugtát nem kaptak. Kiderült, hogy a vállalkozónak a helyszínen sem számla‑, sem nyugtatömbje nem volt.

Sokat kockáztat az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást. Egyrészt mulasztási bírsággal számolhat, amelynek mértéke akár kétmillió forint is lehet. Másrészt a NAV tizenkét nyitvatartási napra lezárhatja a vállalkozás üzletét is. Ismételt mulasztásnál a hivatal nem mérlegelhet, köteles a lezárás szankcióját alkalmazni. Harmadrészt, speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a nyugtaadás elmulasztása miatt állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.

A súlyosan mulasztók – a mulasztási bírság mellett – utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak, ezért a jegyzőkönyv átvételét követően a lehető leggyorsabban érdemes a tényleges forgalomhoz igazítani a bevallásokat, és a fizetendő adót. A revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhető a korábban be nem vallott adó.

A NAV ellenőrzései rendszeresek, a nyugtaadás és egyéb kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményei egy vállalkozásra komoly terheket róhatnak, ezért sem érdemes a jó szerencsében bízva az előírásokat megkerülni.