Manfred Weber színt vallott Ukrajna ügyében

Egy interjúról terjed egy videó, amelyen Manfred Weber nyíltan kiáll Ukrajna EU-s csatlakozása, Ukrajna mindenekelőtt valósága mellett. Erről beszélt korábban a Népszavának is, amint arról beszámoltunk, egy kérdéseire válaszolva mondta Weber, hogy három alapvető feltétel van, amit mindenkinek, aki hozzájuk akar tartozni, be kell tartania: Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján kell állnia - írta a Magyar Nemzet.

Manfred Weber ma sem mond mást, mint korábban, nekik, az EPP-nek Ukrajna az első. Tavaly júniusban Budapesten találkozott Magyar Péter Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőével. Manfred Weber később újságíróknak úgy nyilatkozott: nyitva áll az ajtó a Tisza Párt képviselői előtt a Néppártban. Végül tavaly június közepén szavaztak a politikai formáció kérelméről, az Európai Néppárt vezetője pedig megerősítette, hogy támogatja Magyar Péterék csatlakozását az EPP pártcsaládjához – hangsúlyoztan korábbi összeállításában a Hír TV. A csatlakozásnak a legfontosabb feltétele volt, hogy Magyar Péterék támogassák Ukrajna mielőbbi uniós tagságát.

Ukrajna csatlakozása komoly veszélyekkel jár

Ukrajna mérete és gazdasági helyzete komoly problémákat jelentene az EU számára. A közös mezőgazdasági politika és a strukturális alapok jelentős része a fejletlenebb régiók támogatására irányul, azonban Ukrajna csatlakozása jelentős forráselvonást eredményezne a jelenlegi tagországoktól.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint Ukrajna 41 millió hektárnyi termőfölddel rendelkezik, amely az EU jelenlegi mezőgazdasági területének egyharmadát tenné ki. Ez felboríthatná a piaci egyensúlyt, különösen az európai gazdák szempontjából.

De komoly problémák vannak az országban a korrupcióval is. Az Európai Bizottság volt elnöke, Jean-Claude Juncker is figyelmeztetett arra, hogy Ukrajna államszerkezete és gazdasága még nem áll készen az uniós integrációra. A Transparency International 2024-es korrupciós jelentése szerint pedig Ukrajna az EU legkorruptabb tagállama lenne, ha belépne.

Ukrajnában ráadásul évtizedes probléma az illegális fegyverkereskedelem, amelyet a háború alatt is rekordméreteket öltő korrupció csak tovább súlyosbított.