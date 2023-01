Tánc függőlegesben

Színpaddá változtak a győri Czuczor Gergely utcai irodaépület ablakai. A BANDALOOP társulat a falmászást ötvözi a tánccal, a nemzetközi művészcsapat első alkalommal látogatott el a városba. Már az első próbára is rengeteg néző gyűlt össze az utcán, a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében pedig az esti elő­adásokat is ingyen élvezhette a közönség.

Kisiklott vonat

A GYSEV osztrák üzemrészén, Münchendorfnál kisiklott és részben fel is borult a vasúttársaság egyik vonata. A szerelvény egyik része egy mezőre dőlt, míg másik fele a töltésoldalban feküdt, a többi kocsi pedig letért ugyan a sínekről, de állva maradt. A balesetben egy ember vesztette életét, hárman – köztük a vonat soproni vezetője – súlyosan megsérültek.

A legjobb képzőhelyek

Mindkét kategóriában győri vállalkozás lett az év legjobb duális képzőhelye. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XV. Szakma Sztár Fesztiválján a közép- és nagyvállalkozás kategóriában a Borsodi Műhely kft.-t találták legjobbnak, a mikro- és kisvállalkozások közt pedig az Engineer­instruments Kft. nyert.

Karrierpiac és túra

Lapunk két esemény szervezésében is aktívan részt vett. Hagyományteremtő jelleggel első alkalommal rendeztük meg a Karrierpiacot, ahol közel 50 munkáltató az Olimpiai Sportpark 300 négyzetméterén mutatta be cégét és nyitott állásajánlatait.

A gyönyörű májusi napsütésben közösségi bringázásra is invitáltuk olvasóinkat, a felhívásra több mint hetvenen jelentkeztek. A Reflex Környezetvédő Egyesülettel és a Bringa Mánia Győrrel közös kerékpártúra a vásárcsarnok elől indult és 35 kilométer megtétele után a Püspökerdőben fejeződött be. A Tekergők elnevezésű programon a Győri Természeti Kincskereső egyes helyszíneit látogatták meg a biciklisek, a végállomáson pedig színes programokkal várták őket.

Műkovács-konferencia

Az Apátúr-ház adott otthont az ország első műkovács-iparművészeti konferenciájának. A Rómer Flóris Múzeum kezdeményezésén több vidéki nagyváros mesterei tartottak előadást, fiatal győri műkovácsok pedig szakmai bemutatón mutatták be tudásukat az egybegyűlteknek.

Az ukrán gyerekek szüleik segítségével lapozták fel a mesekönyveket. - Fotó: Csapó Balázs

Esti mese ukránul

Vidám műsor keretében kaptak mesekönyvet a kisgyermeket nevelő ukrán menekült családok. Országos kezdeményezés nyomán Zalka Csenge Virág győri születésű írónő Ribizli a világ végén című mesekönyvének ukrán fordítását lapozhatták fel a gyerekek. A megye összes nagyobb városának könyvtárába került a könyvből, emellett a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér eseményén részt vevő fiatalok haza is vihettek egy-egy saját példányt.

Kórházból campus

A kekszgyári kocka után Győr másik ikonikus intézményegyüttese, a hajdani Zrínyi utcai kórház épületei is új funkciót kapnak. A Széchenyi István Egyetem Egészségtechnológiai Campust létesít a területen.