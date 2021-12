Pozitív teszt, a gyógyulás óta eltelt három hét, 60 évesnél fiatalabb életkor és megfelelő ellenanyagszint – ezek a legfontosabb feltételei annak, hogy valaki donornak jelentkezhessen, hogy aztán a véréből nyert plazmát felhasználhassák a kórházban fekvő súlyos betegek gyógyításához.



Régen írtunk a témáról. Ki is fogytak a készletek, az Országos Vérellátó Szolgálat csak nemrég kezdte újra az önkéntesek toborzását és a gyártást. Donorból egyelőre nincs elég, dr. Molnár Katalin régióvezető főorvos asztalán pedig egyre sokasodnak az igények.



Akárhány plazmakészítményünk is lenne, most az is elfogyna egy óra alatt

– erősíti meg a főorvos.

A régióközpontból nemcsak a győri kórházba szállítanak, itt állítják elő a soproni, a mosonmagyaróvári, a szombathelyi, a zalaegerszegi és a keszthelyi intézmények Covid-osztályaira kerülő készítményeket is.

– Naponta két-három donort tudnánk Győrben fogadni, egyelőre azonban csak érdeklődők vannak, jelentkező kevés. A legtöbb esetben még nem telt el a gyógyulás óta három hét. Reméljük, sokan fognak segíteni, mert nagy szükségük volna rá a betegeknek – teszi hozzá.



A vérellátóba márciusban került két plazmavételre alkalmas berendezés, a harmadik hullám csúcsán egymásnak adták a kilincset a donorok. Volt, aki kétszer, háromszor, sőt, hatszor-hétszer is visszatért. A plazmaadás ugyanis nem véradás, akár hetente ismételhető.



A www.ovsz.hu honlapon megtalálható minden fontos információ arról, hogyan jelentkezhet valaki donornak, és mi az úgynevezett konvaleszcens (fertőzésen átesett, már gyógyult betegtől gyűjtött) plazmaadás folyamata.

A győri vérellátóban is lehet érdeklődni, a telefonszám: 96/511-910.

Aki jelentkezik és megfelel donornak, önzetlenségéért viszonzásul 12 ezer forint értékű vásárlási utalványt kap útiköltség-térítésként és a ráfordított idő ellentételezéseként.



Nem fogy el

A vérünk több mint ötven százalékát alkotó vérplazma fehérjéi életmentő gyógyszerek alapanyagául szolgálnak. Közülük a koronavírus-járvány kirobbanása után az immunglobulinra összpontosult a figyelem, miután kiderült, hogy a gyógyulásban kulcsfontosságú a szerepe. Az ellenanyag szintje a gyógyulást követően folyamatosan csökken a vérben, de nincs is rá szükség. A szervezet nem felejti el a receptet.