Perzsel a forróság, tombol a trópusi nyár. Valamennyiünket próbára teszi a szélsőséges időjárás. Ismét megtapasztalhatjuk, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, egészségünk, épségünk mennyire törékeny. Egy-egy ilyen hőhullám könnyen az ember életébe is kerülhet… Ám kötelezettségeinket ilyenkor is teljesíteni kell. Az aratás dandárja zajlik, de az építkezések sem állnak le, miként az áruszállítók sem pihennek, a betegekkel, elesettekkel, kicsinyekkel is törődni kell… S van, aki éppen ezekben a napokban érkezik élete fontos határhelyzetéhez és döntenie kell. Öröm és bánat – most is ugyanúgy váltakozik. De ami a legfájóbb, az öldöklés és a pusztítás is változatlanul zajlik. Mintha démoni tombolás járná be a földet… S látjuk, Európa, s a világ „urai” azt is össztűz alá veszik, aki a béke követeként igyekszik jobb belátásra bírni a szembenálló feleket… Hová jutottunk? Meddig képes alul múlni magát az ember?

Jézus amolyan próbatanításra küldte kettesével az apostolokat. De megparancsolat nekik, hogy semmit se vigyenek magukkal. S ha valahol nem fogadják őket szívesen és nem hallgatnak rájuk, onnan menjenek el, sőt, „még a port is rázzák le a lábukról”. Ők engedelmesen útra keltek, mindenütt bűnbánatot hirdettek, ördögöket űztek ki és betegeket gyógyítottak. (Vö.Mk.6/7-13.)

Jézus nem híve az erőszaknak. Célját hittel és szelídséggel kívánja elérni. Az önzetlen és igaz szándékot együttműködésével koronázza meg. Ezt tapasztalhatták meg a tanítványok is. De mindennek alapja és feltétele a bűnbánatban megtisztult igaz lélek. Ördöggel, betegséggel és minden más nyavalyával így lehet csak hatásosan felvenni a harcot.

Nyár derekán forróság tombol, várjuk az enyhületet, ami megérkezik: hajnalban eső frissíti majd a szomjas földeket, s végre fellélegezhetünk. Ugyanígy, elengedhetetlen az Istennel való személyes kapcsolatunk megújítása, az imádságos elmélyüléssel meghozott döntéseink melletti kiállás. Abban a pillanatban, amikor a világ tud bűnbánatot tartani, „felfrissül”, képes lesz ellenállni és búcsút mondani ördögeinek és esélye lesz a teljes gyógyulásra…