Zaklatott időket élünk. A problémák egyre csak halmozódnak, melyekkel látványosan nem tud mit kezdeni sem Európa, sem a Világ. Valaki mindig gondoskodik róla, hogy társadalmi- és közéletünkben meglegyen a kellő feszültség. Szinte minden közösségünket átjárja a szélsőséges – nemzeti érdekeinket figyelmen kívül hagyó – globálisan vezérelt politika. Mintha valakinek folyamatosan érdekében állna, hogy gátat vessen a békére törekvő igyekezetnek és az egység helyett a megosztottságot szolgálja. A lelkesedés lobogását pedig többnyire kioltja a halál kultúrája...

Ez a közhangulat beárnyékolhatja a saját boldogulásunkat is, így egyéni terheinket sokkal súlyosabbnak érezhetjük. Nekünk most kell élnünk, az úton levés boldogságát is meg kellene tapasztalnunk. Ehelyett sokan szürkülünk és fáradunk. Nyugtalanság feszít bennünket, úgy érezzük, minden és mindenki összefogott ellenünk. Olyan komoly dolgokkal birkózunk, melyek felsebzik legyengült belső énünket…

Néha meg kell állnunk, hogy konstatáljuk, hol vagyunk, és merre tartunk? Meg kell találnunk a helyet, ahol nyugalomra lelhet zaklatott lelkünk…

Jézus így fordul felénk a Máté-evangéliumban: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítlek titeket. … És nyugalmat találtok lelketeknek.” (Mt.11/28-29.

Hívő keresztény ember Krisztushoz igazítja életét vakációja idején, hiszen állapotbeli kötelességeiről ilyenkor sem mondhat le. Megpróbáltatásai Mesteréhez is közelebb vihetik. Ugyanis hitünk és elköteleződésünk naponta megpróbáltatik. Szenvedéseink közben hitünk is megerősödik, általa készül fel az ember igazi rendeltetésére. Minél inkább megközelíti életének Istentől rendelt értelmét, annál inkább jut el harmóniára, békességre önmagával, embertársaival és a teremtett világgal. Éljünk a nyár által felkínált kegyelmes lehetőséggel! Szabadságunk nyugalmas napjain – a testi mellett - keressük a lelki felüdülés lehetőségét és szelídséggel, alázattal találjuk meg ismét lelki békességünket…