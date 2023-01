Amikor Jézus a galileai tenger mellett járt, a halászok között újra megpillantotta a már ismert testvérpárt, Andrást és Pétert, amint éppen hálót vetettek a vízbe, ekkor hangzott el feléjük a sorsdöntő felszólítás: „Jöjjetek utánam! Én emberhalászokká teszlek titeket.” Kisvártatva meglátta a Zebedeus fiakat, Jakabot és testvérét, Jánost, mindjárt hívta őket is. Társaikhoz hasonlóan ott hagyták apjukat és a halászokat – olvashatjuk a Máté-evangéliumban az apostolok meghívásának történetét. (Vö.Mt.4/18-22.) Krisztus követőinek közösségében ők voltak a legelsők. Pontosan tizenketten.

„Jöjjetek utánam!” – hangzik felénk (is), hogy mindennapi életutunkat nyomába járjuk. Közös és szép hivatása ez minden megkeresztelt embernek.

Jézus ma is egészen különleges szeretettel szólítja meg „fiait”, akiket halászbárkájába hív meg, hogy mindenüket hátrahagyva egészen sajátos módon állítsák mások szolgálatába életüket. S a tomboló viharban egyre inkább szüksége lenne ennek a felbolydult világnak emberhalászokra, hogy a gonosz erők hálóiba gabalyodott lelkeket megmenthessék. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, ők is ennek a világnak és ennek a kornak a gyermekei, és a meghívás elfogadásával személyiségük sem cserélődik ki, bizony sokat kell tenni azért, hogy megtartsa az embert a kegyelem…

Előfordul néha, hogy szirénázó mentő- vagy rendőrautó okoz balesetet, bizony adódhat olyan helyzet, amikor az emberhalásznak is mentőkötélre van szüksége. Vajon ő megkapja-e? Mert megtörténhet, rosszul méri fel a távolságot és mentés közben ő is a vízbe esik… Tény, egyre nehezebb terepen, illetve háborgó tengeren kell eleget tenniük a Mester kérésének. Jézus azonban tökéletesen tisztában van vele, hogy közülük kik az „önjelöltek” és kik a választottak. Ugyanakkor kicsit mindannyiunk felelőssége is, hogy a mai emberhalászok sorsra hogy alakul: a hívó szó meghallgatásra talál-e és mennyire lesz sikeres a küldetés.

Jézus mindannyiunkat meghív – különbség ebben nincs – a hívásra adott válasz azonban sokféle lehet…