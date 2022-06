Megesik, hogy nem látjuk a velünk vagy a környezetünkben történtek értelmét. Különösen életünk nem várt fordulatai, el nem ért elképzeléseink vagy tragédiák után keressük kétségbeesetten a logikát. De egy jó ideig sajnos egyáltalán nem találjuk, s görcsös igyekezetünk csak még reménytelenebb helyzetbe taszít, mert a keserűség vagy az értetlenség dörömböl bennünk. Isten azonban máshogy gondolkodik rólunk. A „célvonal” mögül szemléli életünket, s aszerint igyekszik „helyzetbe hozni”. Sokszor azonban csak évek múltán derülhet ki, hogy az üdvösség szemszögéből nézve, mi az, ami eltántorított, s mi volt az, ami közelebb vitt bennünket rendelt célunkhoz…

Valahogy így voltak ezzel a tanítványok is. Nem értették mindig mesterük tanítását és cselekedeteinek összefüggéseit sem látták olykor. Igyekezetük halászbárkája gyakran futott zátonyra. De hogyan is lehetett volna maradéktalanul befogadni a végtelen isteni igazságokat a néha nagyon is földhöz ragadt, véges emberi értelemmel? Jézus pontosan tudta ezt, így nem rótta fel a gyakran megmutatkozó értetlenségüket. Ezért is ígérte meg az igazság Lelkét, aki képes megvilágosítani az emberi értelmet, hogy feltárulhassanak előtte az Istentől rendelt élet mélyebb összefüggései, hogy benne értelmet nyerhessenek életünk egyéni vagy nem várt történései…

A Szentlélek kegyelmének kiáradását ünnepeltük pünkösdkor. A Pünkösd utáni első évközi vasárnapon pedig – a tizedik század óta - a Szentháromságos egyisten előtt fejezi ki hódolatát az egyház. A Teremtő Isten végtelen nagy szeretetével a Megváltó Fiúisten szembesítette az emberiséget, de mindezt csak a Lélek erejével, megvilágosító kegyelmével ismerhetjük fel igazán.

Ahhoz kell leginkább a hit, hogy életünk reménytelen helyzeteiben, gyöngeségeink idején, képesek legyünk ráhagyatkozni az „égi erőre”, hogy megértsük: a mégoly szomorú, nem várt esemény is lehet kegyelmek forrása. Következetes, tanúságtevő igyekezetünk által világosodhat meg, erősödhet meg bennünk Jézus tanítása, s így juthatunk napról-napra közelebb a „teljes igazsághoz”…