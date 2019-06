Vértesszőlős - Andrea különleges születésnapi ajándékot kapott élete párjától

Jeneiné Kocsis Andrea

A jó ajándék az odafigyelésről, az ünnepeltről, a végtelen szeretetről szól. Jenei József – felesége szerint – egy „aranyszívű, jóságos, szókimondó medve". Évekkel ezelőtt találta ki, hogy meglepi asszonyát 50. születésnapján egy igazán különleges ajándékkal. Tudta, hogy Andrea szereti a levendulát, ezért a kárpótlásként kapott félhektárnyi legelőt bekerítette, felszántotta és beültette lila, illatos hajtásokkal. A családi projektben segített a két nagyfiú is – a most 21 éves Barnabás és 17 esztendős Bernát – s 2015. óta titokban jártak kapálni, metszeni a 2500 tő levendulát a Múzeum utca végére. A növényrengeteg azonban megtréfálta Józsefet, mert korábban indult el a bokrok látványos fejlődése, így a 49. születésnapra kellett időzíteni az átadását. Május 3-a volt.„A férjem beültetett a kocsiba, azt mondta, elvisz valahova a szülinapomon. Rámadott egy szempárnát is, hogy ne lássak" – meséli Andrea, aki pár perccel később már a saját levendulaültetvénye előtt állhatott. Kitalálható, hogy bizony elpityeregte magát, mint ahogy most is, ahogy feleleveníti nekünk a történetet. „Nagyon meglepett" – fogalmaz tömören a meghatottságtól a tatabányai Kodály óvoda pedagógusa.Jeneiné Kocsis Andrea tavalytól nem csak óvónéni, de őstermelő is. „Munkát kaptál a férjedtől?" – kérdezték nevetve a barátai, s valóban a levendulaföld gondozása, a termés betakarítása azóta életük része. „Patika rendet tart a férjem, nyírja a füvet, az ültetvényhez vezető utat, gazol. Azt mondják, szebb a levendulásunk, mint Pannonhalmán, mert sehol sincs gyom, csak szépen, sorban a virágok, melyek nincsenek permetezve sem" – fogalmaz szeretettel a hangjában. „Készítünk lepárlással illóolajat, varrok illatpárnákat, kötök csokrot, van levendulavizünk, fürdősónk, levendulás akácmézünk, és elkezdtünk méhészkedni az ültetvény szomszédságában, így lesz kifejezetten levendulamézünk is" – sorolja Andrea az elmúlt esztendő eredményeit.Mint megtudjuk, a levendula nyugtató, baktériumölő, fejfájás csillapító. A fürdővízbe vagy az alvópárnára cseppentve segít az elalvásban. Az égési sérüléseket is lehet kezelni a növénnyel. Ma már használják fagylalthoz, süteményhez, szörphöz, teának, és csokoládéba ízesítésként. És persze a mindenki által ismert molyűző hatásról se feledkezzünk meg!Andrea mégis sokkal többet kapott a munkánál, s annak eredményénél a családjától, főleg a férjétől. „Azt mondta a párom születésnapomon, hogy találjam meg a nyugalmat a napi rohanás mellett! Mert muszáj lelassulnunk, elcsendesednünk néha" – magyarázza. „Ha kimegyek, és látom a levendulaföldünket, beszívom az illatot, én tényleg megnyugszom" – fogalmaz. „S ha jönnek hozzám mások levendulát szedni, ők is békések, szívesen elidőznek itt a bokrok között. Senki se tapossa, tépi – teszi hozzá.Mert aki a levendulát szereti, biztosan értékkövető ember" – zárja gondolatait Jeneiné Kocsis Andrea.