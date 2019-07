Vámos Miklós szerint folyton olvasnia kell annak, aki ír

Vámos Miklós kötelező olvasmányai:

Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül

Móricz Zsigmond: Árvácska

Móricz Zsigmond: Rokonok

A Neszmélyi Hajóskanzenben többi között arról beszélt a híres kolléga, hogy a legrövidebb novellája egyszavas, a nyolcvanas években meghalt az összes szakmai jóbarátja, és hogy egy írónak folyton olvasnia kell!Javíthatatlan derűlátónak nevezte magát Vámos Miklós, aki már tizennyolc évesen a legnagyobb kortárs írókkal diskurált a Hungária Kávéházban, az Új Írásban megjelent publikációjának köszönhetően. A havonta egyszer közösen kávézgató baráti kör befogadta az ifjú bölcsészt, így ott ülhetett Déry Tibor, Illyés Gyula, Örkény István, Nagy László, Németh László és számos más költő- és íróóriás társaságában, sőt még közös közönségtalálkozókra is eljutott a hírességekkel. „Felkérem a fővárosi író elvtársakat, hogy tartsák meg a művészetüket!" – Vámos emlékei szerint ezekkel a szavakkal konferálták fel a szocializmusban fellépő híres alkotókat, az ő irodalmi barátait. „A nyolcvanas években az összes barátom meghalt, egyedül maradtam. Az én nemzedékem még sehol sem volt" – fogalmazott Vámos.És mesélt arról a táborlakóknak: felkérték, hogy Mátyás királyról írjon egy szövegkönyvet, amihez film készül. A produkció főszerepét Ed Sheran játssza majd, az énekes pedig hamarosan a Sziget Fesztivál vendége lesz és Vámos szeretne megismerkedni vele.Elmondta továbbá, hogy az írói tollászkodás legjobb ellenszere szerinte a zene: „Beethoven C-dúr zongoraversenyére írtam például a „Hogy volt!"-ot" – mondta a hallgatóságnak a könyv apropóján.Az írók társadalmi szerepére kitérve hangsúlyozta: „Egy író akármit megír, nem történik a világon semmi" továbbá, hogy „elvesztette a szerepét az értelmiség Magyaroszágon." S bár úgy véli, a rendszerváltozás után megnőtt az irodalom jelentősége, de ezzel inkább csak új műfajok jöttek be, amelyek korábban nem kaptak teret: a pornó, a horror, a krimi.A szépíró-tábor lakóinak azt tanácsolta, hogy ne szőjenek nagy terveket, hanem improvizáljanak! Örkény szavait idézte: „Ha valaki író akar lenni, írjon!" Hozzáfűzte, hogy csak néhány kivételezett író van Magyarországon, aki valóban abból él, hogy ír. És ő maga is a szerencsések közé tartozik, rendes kiadóval, ami egy rendes írónak jár. „Olyan kiadót kell keresni, aki jól megfizet! De kell egy civil szakma is, az a biztos" – magyarázta Vámos az írójelölteknek.Megtudtuk azt is, hogy a Volvo szerette volna őt reklámarcának, mert „olyan megbízható vagyok, mint az autójuk", mondta és nem vállalta a szerepet, mert nem akart hiteltelenné válni egy ilyen megbízással, pedig még Volvót is kapott volna fizetségül.A mai virtuális világra reflektálva így nyilatkozott: „A lélek elveszik az internet korszaban, mert a Facebook-barát nem hat rám. Elvesztettük a másikunkat. A Facebook viszont arra buzdít, hogy habzsoljunk." És beszélt arról, hogy a költészet valamikor csak élőszóban létezett, a mai slam poetryt viszont jó módszernek tartja az irodalom terjesztésében. „Minden művészet demokratizálódott" – tette még hozzá.Vámos Miklóst a Kisalföld arról kérdezte, hogy mit olvas? „Folyton olvasnia kell annak, aki ír. Én gyakorlatilag minden kortárs írót elolvasok, bár a harminc év alattiakat csak akkor, ha megkívánom a könyvborítót" – válaszolt mosolyogva Vámos Miklós, aki számára a XXI. század kényelmetlen, és ő inkább a XX. század emberének tartja magát.„Régóta szerettem volna egy ilyen művésztársaságba bekerülni, de eddig nem volt alkalmam. Én zenével, és festészettel próbálkozom, az írást most kezdtem, az még nem igen megy" – fogalmaz nevetve a 14 éves Dubiel Mercedes, aki nagyon jól érzi magát Turczi István írótáborában. „Iszonyat jó itt a hangulat, folyamatosan beszélgetünk egymással, a munkáinkról, az életünkről" – nyilatkozik lapunknak a tatabányai diáklány.