Vakokat és gyengénlátókat, siketeket és nagyothallókat is várnak a Jászaiba

Az Anconai szerelmesek előadás előtt színpadi bejáráson vehettek részt a vak és csökkent látású nézők. Mihály Csaba (háttal) narrátor mutatja meg a díszletet, a kellékeket. A bemutatón tizenhatan kérték az akadálymentesítést.

Az akadálymentesített előadások szakmai felelőse – Mihály Csaba művészeti titkár – 2012-ben végezte el a 90 decibel Project színházi narrátori képzését a brit nagykövetségen. A Jászai Mari Színházban azóta évente két előadással készülnek vakok és gyengénlátók, siketek és nagyothallók számára. Az utóbbi csoport felé jelnyelvi tolmács – Németh Tünde – jeleli le az előadást, a látásukban korlátozottaknak pedig Mihály Csaba segít a színházi élmény megélésében. Tavaly már négy alkalommal várták az érintetteket speciális bemutatóval, melyre a vak és gyengén látó nézőket háromlépcsős akadálymentesítéssel készítik fel.„Tíz nappal az előadás előtt, otthoni használatra bevezető narrációt kapnak a vendégeink, amin részletesen elmondjuk: milyen lesz majd a látványvilág, hogy néz ki a díszlet, a szereplők milyen jelmezben lépnek színpadra" – magyarázza Mihály Csaba. „A második lépcső a kulisszabejárás. Feljönnek nézőink a bemutató előtt a deszkára, ahol kitapogathatnak mindent" – teszi hozzá a narrátor és elmondja, hogy a harmadik lépcsőfok a követő narráció, amit az előadással egyidejűleg, fülhallgatón hallgathat az akadálymentesítésben részt vevő közösség. Aki végigcsinálja mindhárom fokozatot, nagy valószínűséggel a lehető legteljesebb színházi élménnyel térhet haza.A jeltolmács pedig a siketeket és nagyothallókat segíti oly módon, hogy a színészek játéka alatt, a színpad szélén szinkronban jeleli le az egész darabot, beleélve saját magát a történetbe.Az akadálymentesített előadásokat a Jászai Mari Színház plakátjain is jelzik, illetve eljuttatják az információt az érintettekkel foglalkozó szervezetekhez. Leggyakrabban egyszerre dolgozik a jeltolmács és a narrátor, de előfordult már, hogy más színművet mutattak meg a látásukban, mást a hallásukban korlátozottaknak. Darabot a közönségsiker alapján választ a teátrum, így került az akadálymentesített bemutatók közé az Anconai szerelmesek című zenés vígjáték.Nagy Zoltán, a Komárom-Esztergom Megyei Vakok és Csökkentlátók Egyesületének tagja feleségével, Marcsival – aki pártoló tag – gyakran járnak színházba. Az Anconai szerelmeseket látták már normál előadáson is. „Akkor nagyon előre kellett ülnöm, hogy valamit lássak is az előadásból" – mondja nevetve Zoltán, aki alig lát valamit. „Teljesen felkavart engem, amikor felmehettem a színpadra és megtapogathattam a díszleteket, a jelmezeket. Sokat segített a megértésben, hogy eljöttünk egy akadálymentesített előadásra is. A narrátor mondta a fülembe, hogy ki és merre megy a színpadon, mit csinálnak épp a színészek. Nekem nagyon tetszett ez az egész" – fogalmaz lelkesen a Kisalföldnek Zoltán és kiegészítésként elmondja azt is, hogy vak társaik nagyon elégedettek voltak a segítséggel, a színházi élménnyel.„Azért fontos számomra az akadálymentesítés, mert jó érzést ad, hogy az előadás eljut az emberekhez. Van értelme annak, amit csinálunk" – summázza gondolatait a programok szakmai felelőse, Mihály Csaba, akitől megtudjuk, hogy tervek szerint, az április 13-án bemutatandó A kutya különös esete az éjszakában című detektívtörténetet fogják legközelebb akadálymentesíteni a rászorulóknak.