Vadászat közben lőtte le társát egy férfi a Bakonyban - fotók

A Komáromi Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat egy olasz állampolgár ellen, aki a vadászati szabályokat megszegve Bakonysárkány és Aka között, Kecskepusztán lévő erdőben egyik vadásztársát lelőtte, a másik vadásztársa életét és testi épségét pedig közvetlen veszélynek tette ki.A vádlott és két vadásztársa, köztük a sértett 2017. november 24. napján az esti órákban vadászaton vettek részt Bakonysárkány és Aka között, Kecskepusztán lévő erdőben. A vadászatra sötétben, párás, ködös időben került sor. A vádlott és vadászati segítője, valamint a sértett is a 12/a. jelű körzetben kezdte meg a vadászatot. A vádlott és segítője az egyik vadászlesen, míg a sértett tőlük 650 méter távolságra lévő vadászlesen tartózkodott.A vadászat befejezése előtt a vádlott és segítője anélkül, hogy a vádlott erről vadásztársait tájékoztatta volna, cserkelő vadászatra indult, elhagyták a vadászlest úgy, hogy a vádlott fegyvere csőre töltött, felhúzott, tűzkész állapotban maradt. A cserkelő vadászat során a vádlott mindvégig 1-1,5 méter távolságra a segítője mögött haladt. Amikor ahhoz a vadászleshez értek, ahol a sértett tartózkodott, a vádlott megállt, a lőfegyverét a lőbotra helyezte, és ahogyan belenézett a fegyver hőkamerás távcsövébe, megbotlott, az ujja hozzáért a ravaszhoz, melynek következtében a fegyverből lövés leadása történt. A vádlott lövése a tőle 91 méter távolságra lévő vadászlesen tartózkodó sértettet találta el, aki a lövés következtében szerzett sérülései miatt a helyszínen életét vesztette. A vádlott segítője ekkor is a vádlott előtt, a közelében tartózkodott, így az ő élete és testi épsége is közvetlen veszélynek volt kitéve.A vádlott a vadászat során megszegte a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 72. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a töltött vadászlőfegyver a vállon vagy kézben tartva, a csőtorkolattal felfelé hordható, a vadászlőfegyvert csak a lövés előtt szabad tűzkész állapotba helyezni, valamint a vadászlőfegyvert magasleslétra használata előtt ki kell üríteni, a vadászat alkalmával a leshelyet vagy lőállást az előzetesen megbeszélt időpontig vagy a vadászat befejezésének jelzéséig nem szabad elhagyni.Az ügyészség a vádlottat az új Be. szabályai szerint határozattal távollévő terheltté nyilvánította és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság a tárgyalást a vádlott távollétében tartsa meg, tekintettel arra, hogy a vádlott 2018. március 28. napján a házi őrizet szabályait megszegve a házi őrizet helyeként kijelölt magyarországi ingatlant engedély nélkül elhagyva Olaszországba távozott, jelenleg az állandó bejelentett olaszországi lakóhelyén tartózkodik és hazautazását követően az eljárási cselekményeken már nem jelent meg.Az ügyészség a vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság a büntetlen előéletű vádlottal szemben 3 év középmértéknél alacsonyabb, végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett, fogház fokozatú szabadságvesztést szabjon ki, valamint a vádlottat a vadász foglalkozás gyakorlásától hosszabb időre tiltsa el, a lefoglalt lőfegyvert, repesz lövedéket, valamint a lőbotot pedig elkobozni rendelje.