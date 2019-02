Új kézilabdacsarnok épül Tatabányán

Az Árpád Gimnázium mögött elkezdődik a kézilabdacsarnok építése, ami az iskola felújításával egy időben készül el. Az ígéret szerint: idén szeptemberre. Fotó: Kiss T. József

A felújítás alatt álló gimnázium. Ehhez csatolják majd a kézilabdacsarnokot.

A Közbeszerzési Hatóság tette közzé, hogy a tendert a szegedi KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. nyerte: a közel 1 milliárd forintból nem csupán a középiskolának lesz impozáns tornaterme, hanem a tatabányai kézilabda utánpótlás is gazdagodik egy 1500 négyzetméteres létesítménnyel.Az Árpád Gimnázium fejlesztésének első üteméről már többször beszámoltunk a Kisalföld olvasóinak. A 2019-2020-as tanév kezdetére az intézményből impozáns reáliskola lesz - 2,1 milliárd forintból. A második ütem felelőse a Tatabányai Sport Club: a szervezet mintegy 1 milliárd forintból építi meg a gimnáziumhoz csatlakozó kézilabda csarnokot a helyi PLANBAU Kft. tervei alapján.Sámuel Botondtól, a TSC elnökétől megtudtuk a beruházás anyagi paramétereit: Tatabánya városa 292 millió forinttal támogatja a sportlétesítmény építését, a TSC 53 millió forintot tesz a projektbe, a fennmaradó 620 millió forint pedig társasági adóból (TAO) folyik be a fejlesztésbe. Összességében bruttó 965 millió forintból lesz kézilabdacsarnoka a tatabányai utánpótlásnevelésnek. A megyeszékhelyen közel 300 igazolt játékosa van a kézilabdasportnak.A közbeszerzési pályázatot egyedüli indulóként a szegedi KÉSZ Zrt. nyerte, aki olyan referenciákkal rendelkezik, mint a Hotel Intercontinental felújítása, a Kossuth tér rekonstrukciója mélygarázsépítéssel, illetve az Országház látogatóközpontját is a cég alakította ki. A Mercedes projektjében 6000 tonna acélszerkezetet gyártottak és szereltek be az autógyár készülő üzemébe, raktárjába.A TSC kézilabda csarnoka csatlakozni fog a meglévő, kibővítés alatt álló iskola új szárnyához, külön épületrészt és külön tűzszakaszt képezve. Nem lesz alápincézve, előre legyártott vasbetonelemekből szerelik össze a mintegy 1500 négyzetméter alapterületű, lapostetős építményt, melyben az öltözőket alacsonyabb, a tornatermet nagyobb belmagasságúra tervezték, vagyis utóbbi magasabb tömeget képez – derül ki a dokumentációból. A csarnokot fehérre festik és szürke díszcsíkok jelennek meg a homlokzatán, a kiszolgáló egységen pedig pasztellzöld, valamint szürke színek váltakoznak majd. A tervezett tornacsarnok célja a kézilabda utánpótlásnevelés elősegítése mellett az iskolai tornaórák biztosítása is, így mindkét funkciónak meg kell felelnie.Sámuel Botond a Kisalföld érdeklődésére elmondta, hogy jelenleg Tatabányán egyetlen akkreditált kézilabdapálya van, a Földi Imre Sportcsarnokban, ahol délután folyamatos edzést tartanak este kilenc óráig négy csapatnak: a Grundfos KC férfi, a TSC NB II-es női valamint az utánpótlás ifi csapatoknak. A gyermekkorú kézilabdások pedig a Kodály és a Dózsa iskola tornatermében eddzenek. Az új sportlétesítmény főként az utánpótlás nevelésben tölthet be szerepet, tehermentesítve a Földi Imre Sportcsarnokot is. „Akkreditált méretű kézilabdapálya épül majd, a legmodernebb speciális borítással. Délelőtt a gimnazisták használhatják, délután pedig a sportolók. Alkalmas lesz edzőmérkőzések, kisebb tornák és iskolai ünnepségek megrendezésére is az új kézilabdacsarnok" – fogalmaz Sámuel Botond.