Télen már csobbanhatunk a Bábolna Strand- és Termálfürdő három medencéjében

Ötvenszázalékos készültség. Kezdődhet az épületek színezése és a belső munkák. Fotók: Bábolna Strand- és Termálfürdő Facebook-oldala

Kétmilliárd forintból épít az önkormányzat strand és termálfürdőt. Többször foglalkoztunk már a témával: a beruházás egy részét hitelből, másik részét önkormányzati pénzből fedezik.Horváth Klára polgármester elmondta, a víz, amely a medencékbe kerül, a mozgásszervi, a nőgyógyászati és a csontosodási betegségekre hat kedvezően.A téli időszakban két gyógyvizes és egy termálvizes medence lesz elérhető (ez már idén ősztől), míg nyáron ez kiegészül egy 200 négyzetméteres élmény- s egy gyerekmedencével, illetve egy pancsolóval (2020 nyarától).Az épületben továbbá kialakítanak kávézót, éttermet, szaunát, masszázshelyiséget, öltözőket, büfét.Kiserőművet is építettek a fürdő mellé TOP-os támogatásból, amely leválasztja az egyik kút vizéből a benne található metánt, s az ott felszabadult elektromos energiát és hőt pedig a sportcsarnok, a főzőkonyha, valamint a strand- és termálfürdő üzemeltetéséhez használják majd fel.A Bábolna Strand- és Termálfürdő építése elérte az ötvenszázalékos készültségi szintet, s kezdődhetnek a belső munkálatok, illetve az épületek színezése.A képviselő-testület amellett döntött korábban, hogy a városgazda kft.-n keresztül üzemeltetik majd a komplexumot, s ki is írtak az ügyvezetői állásra pályázatot.Horváth Klára elmondta, fejvadász cég segítségével nyolc igazgatói pályázat érkezett be a városhoz.A polgármester kiemelte, a fizetési igényekben nagy volt az eltérés, 300–800 ezer forint közötti bérigényt jelöltek meg a pályázók, volt, aki szolgálati lakást, bejárási költséget vagy autót is kért volna az igazgatói állás mellé.Végül – figyelembe véve többek között a vezetői alkalmasságot, tapasztalatot – a városatyák egy hölgyet választottak a pozícióra, aki egy másik fürdő vezetéséből érkezik Bábolnára.Június 1-jén áll munkába, s rögtön nekilátna a leendő fürdő szervezetét felépíteni, s hozzá tartozna a műszaki átadás-átvétel intézése is.Horváth Klára hozzátette, a komplexumban található étterem, kávézó, büfé üzemeltetésére és a főzőkonyha bérlésére is írnak ki pályázatot.„Egységenként és teljes egészében is lehetséges az üzemeltetés, bérlés. Június 10-ig várjuk a pályázatokat" – zárta a városvezető.