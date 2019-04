Taizs Gergő még nem tartja magát költőnek, de máris felfigyelt rá egy neves kiadó

A kötet befelé szűkül. Ez egy lelki utazás Taizs Gergő szerint. Fotó: Mucsi Melinda

A Tatabányai Múzeum marketinggel és kommunikációval foglalkozó munkatársa volt Taizs Gergő, aki egyszer csak hátat fordított munkahelyének, hogy kreatív energiáit a saját önmegvalósítására fordítsa. „Tudatosan száműztem magam a kulturális életből. Új kihívásokra vágytam" – fogalmaz Gergő. Egyszerűbb munkát akart, s most heti néhány napot a kereskedelemben dolgozik, hogy mellette írhasson.A most 35 éves Gergő Győrben, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban érettségizett, s az első tanára, aki bedobta a mély vízbe, Ásványi Balázs volt.Az ő hatására kezdett el írni még gyermekként, de igazán 2016 óta foglalkozik komolyabban a lírával. Pályázatokat keresett és sikerrel debütált a Liget, az Ezredvég és a Napút irodalmi folyóiratokban zsengéivel.Innen már nem volt megállás, jött az elhatározás, hogy legyen kötet is a versekből. Faludi Ádám József Attila-díjas költő véleménye is kellett ahhoz, hogy a Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány kiadja az Utasok című összeállítást, melyhez Bánfi József képzőművész készítette a borítót.„Nekik kettejüknek, valamint Nagy Viktornak, Kakuk Tamásnak és Dallos Istvánnak, egykori kollégámnakköszönhetem, hogy összejött a könyv. És persze a múzeumnak. Velük azóta is jó kapcsolatot ápolok" – mondja Gergő, akinek a tatabányai skanzen továbbra is szívügye.Az Utasok – érzései szerint – egy lelki utazás, mely befelé szűkül: az első fejezet a világ dolgaira reflektál, eklektikusan, színesen. Utána szerelmi lírák jönnek, kétszereplősek. A befelé fordulás következik ezután, s a végén haikuk (japán versforma) sorával ér véget az út. Sokféle vers került egy kötetbe: epigrammák, szabad versek, angol szonett, slam poetry, szapphói strófák. Mélységek és magasságok, sokszor fekete humorral átszőtt írások.A könyvbemutatóra közel százan jöttek el. „Megtisztelő, hogy figyelnek rám. Biztos nem lesz olyan ember, akinek az összes vers tetszik, de várom a kritikákat, reakciókat. Mert máshogy nem lehet építkezni" – véli az utazó, aki életének meghatározó megállójához érkezett első verseskötetével. „Most éppen szülés utáni depresszióban szenvedek és keresem újra a helyem" – közli nevetve. „A könyvvel még sok a munka, menedzselni is kell és író-olvasó találkozókat szervezni, most ezek a feladatok várnak rám" – teszi hozzá.„Helyén kell kezelni a dolgokat. Hogy megjelent az első verseskötet, az egyelőre semmit sem jelent. Aköltővé váláshoz persze fontos állomás, de még nem tartom magam költőnek" – zárja gondolatait Taizs Gergő.Egy neves kiadó viszont a könyv megjelenése előtt néhány nappal megkereste az ifjú poétát, hogy kiadná a verseit. Talán majd legközelebb.