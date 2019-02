Szijjártó: ezer új munkahelyet teremt Komáromban az SK Innovation

A dél-koreai SK Innovation márciusban induló, 239 milliárd forint értékű beruházása ezer új munkahelyet teremt Komáromban - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter közölte, hogy az elektromos járművek akkumulátorait gyártó üzem építése márciusban indul, a termelés 2021-2022 fordulóján kezdődhet. Az SK Innovation 430 ezer négyzetméternyi területet vásárolt Komáromban a 117 ezer négyzetméteres gyár felépítéséhez - tette hozzá.A beruházáshoz a kormány vissza nem térítendő támogatással is hozzájárul, ennek mértékéről azonban még tárgyalnak a befektetőkkel. Az állami segítséget a tárcavezető a magas hozzáadott értéket előállító termeléssel és a legkorszerűbb gyártási technológiák Magyarországra telepítésével indokolta.Szijjártó Péter megjegyezte, hogy a világszinten is a piacvezetők közé tartozó SK Innovation beruházását erős regionális versenyben nyerte el Magyarország. A cég döntését a magyar emberek munkájának elismeréseként értékelte, és megjegyezte, hogy az öt legfontosabb ázsiai gyártó közül három - az SK Innovation mellett a Samsung és az GS Yuasa - már megjelent Magyarországon, míg Németországban és Lengyelországban csupán egy-egy beruházást indítottak.Kérdésre válaszolva Szijjártó Péter elmondta, hogy a komáromi akkumulátorgyár munkaerőigényét a térség ki tudja elégíteni, hiszen a város és a környező települések szakképzése fejlett, a helyi felsőoktatás pedig követi a munkaerőpiac elvárásait. A kormány gazdaságpolitikája - mint fogalmazott - az ország adottságaihoz igazodva legfeljebb 5 millió munkavállalóval számol, de az oktatási rendszer átalakítása és egyes térségek fejlesztési igényei újabb jelentős beruházásoknak engednek teret.A miniszter a magas hozzáadott értéket teremtő beruházásokra hivatkozva cáfolta azt is, hogy Magyarország csupán összeszerelő üzemekkel gyarapodik. A képzett munkaerőt alkalmazó mérnöki, szolgáltató és fejlesztő központok jelentősége megugrott, a befektetők a tavaly előtti 305 ezer forintos átlagnál 2018-ban már jóval magasabb, 425 ezer forintos fizetést kínáltak az új munkahelyeken - hangsúlyozta Szijjártó Péter.