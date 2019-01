Sváb Kupa: a Vasas és a Kecskéd továbbra is az élen

Délelőtt a gyerekek, délután a felnőttek rúgták a bőrt, ezúttal Várgesztesen, izgalmas és váratlan fordulatokban a gesztesi Faluházban sem volt hiány.Betegség miatt olyannyira megtizedelve érkeztek a környei gyerekek a fordulóra, hogy nemcsak a kispadjuk maradt üresen, a három kisfiút hol a vértessomlóiak, hol a tatabányaiak segítették ki játékostársakkal, akik ugyanolyan lelkesedéssel küzdöttek, mintha saját csapatukért hajtottak volna.A lépés ebben a fordulóban sem jött ki a környeiek számára, előbb a Vasastól szenvedtek 5-0-s vereséget, majd a Vértessomlótól 1-0 arányút, végül pedig a Kecskédtől annak ellenére 4-1-eset, hogy az első gólt a Környe szerezte meg.A környei együttes tehát ismét a negyedik helyen zárt. A tatabányai csapat viszont magabiztosan áll az élen, hiszen Várgesztesen a Kecskéd (2-0) ellen is győzelmet aratott, s bár a Vértessomlóval 1-1-re egalizált, a 7 pontjával ismét megszerezte a fordulógyőzelmet.A somlóiak a Kecskéd ellen is 1-1-es döntetlent értek el, így az 5 pontjuk a második helyhez volt elegendő, míg a Kecskéd 4 ponttal a harmadik lett.Harcias küzdelmek jellemezték a délutáni mérkőzéseket, s míg pár órával korábban a Környének csupán a negyedik hely jutott, addig – úgy tűnt – megtáltosodott a községet képviselő felnőtt együttes, hiszen a vendéglátókat 3-2, a Vértessomlót 5-3 arányban múlták felül, egyedül a listavezető Kecskédtől kaptak ki 6-3-ra.A Kecskéd – Vértessomló meccsen egy ideig rezgett a léc a kecskédiek veretlensége felett, hiszen az ellenfél már jó ideje 2-1-re vezetett, amikor egy meglehetős potyagóllal sikerült egyenlíteniük.Kicsivel később érdekes helyzet alakult ki, hiszen míg a somlóiak egy erősen vitatott bírói ítélet kapcsán méltatlankodtak, s részükről "állt a játék", addig a kecskédiek szinte elsétáltak a kapujukig, s megszerezték a győztes, a 3-2-es végeredményt beállító góljukat.A kecskédiek a házigazdák ellen is ugyanilyen arányú győzelmet arattak, s őrizték meg 9 pontjukkal az első helyet.A vendéglátóknak és a somlóiaknak egyetlen győzelmet sem sikerült szerezniük, egymással is 2-2-es döntetlent játszottak, így a gólkülönbség döntött a gesztesiek javára, az eddigiekben mindig másodikként végző Vértessomlónak meg kellett elégednie a negyedik hellyel.A Sváb Kupa záró fordulójának február 2-án Környe ad otthont.