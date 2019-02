Sváb Kupa: a gyerekeknél a Vasas, a felnőtteknél a Kecskéd nyerte el

Wéber Imre kezdeményezésére 2012-től már a gyerekeket is bevonták, s mivel Gesztes nem rendelkezik önállóan utánpótlás együttessel, fiataljai a somlói csapatban rúgják a bőrt, a községet a kicsiknél hagyományosan a Vértesi Erőmű „helyettesíti", az idei évtől már Tatabányai Vasas néven.Az utolsó, február 2-ai záró fordulóban is majdnem hozták a megyeszékhelyi kis labdarúgók Környén a szokott formájukat, s bár a Kecskédtől 4-1 arányú vereséget szenvedtek el, a Vértessomlót 2-0, a Környét 9-0 arányban múlták felül.A somlói gyerekek is mindent beleadtak, a Környe ellen 4-0-s, a Kecskéd ellen 3-0-s győzelmet arattak, így ők is 6 ponttal zárták a fordulót. Szintén 6 pontot szerzett a Kecskéd, mivel a Vasas mellett a Környe elleni (5-0) mérkőzés után is győztesként hagyták el a pályát., de természetesen valamennyi együttes kis focistája örülhetett éremnek, kupának, sportszeletnek, melyeket az utánpótlás megmérettetés életre hívója, Wéber Imre, mellette Richter Tamás, a Vértessomlói Sportkör elnöke, valamint a házigazdák részéről Terdik Tamara adott át a gyerekeknek., hiszen az első három fordulót magabiztosan hozta, a záróban még azt a luxust is megengedhette volna magának, hogy a negyedik helyen végez.A többi csapat rangsorát azonban még átírhatta a zárás, így ennek megfelelően igazán parádés és izgalmas összecsapásokat láthattak a szurkolók.A forduló „nagy feléledőjének" a Vértessomló bizonyult, nekik 1-1-es döntetlent sikerült elérniük a Kecskéddel. A Környe elleni meccsen már 3-0-ra vezettek a házigazdák, amikor megrázták magukat a somlóiak és végül 6-4-es győzelmet arattak, s hasonlót produkáltak a Várgesztes ellen, hiszen a gesztesiek 6-2-es vezetésnél már akár a zsebükben érezhették a győzelmet, a mérkőzés lefújása után azonban 7-7-es döntetlent regisztrált a bíró.A Kecskéd a döntetlene mellé két győzelmet gyűjtött be, a Várgesztest 6-2, a Környét 4-3 arányban múlták felül, bár ez utóbbi mérkőzés végén rendesen izzottak a hazai kedélyek több gólnak tartott, ám meg nem ítélt találat kapcsán.Mivel a házigazdák 8-3-as győzelmet értek el a Várgesztes ellen, a fordulóban felverekedték magukat a harmadik helyre a Kecskéd és az ezüstérmes Vértessomló mögé, s ugyanez a rangsor alakult ki összesítésben is azzal a „kis" módosítással, hogy a képzeletbeli dobogó harmadik fokán osztozott a Környe és a Várgesztes.Salamon Gy.