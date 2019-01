Profi háttérrel, óriási élmény volt A Dal a két diáknak

Barni és Álmos életének egyik legnagyobb kalandja volt A Dal. Ma már újra az iskolapadban ülnek mindketten, de Hamar Barni dalának akusztikus verziójára lehet majd szavazni februártól.

Barátokkal az adás után. Az akusztikus verzióban együtt játszik a négy ifjú zenész: Pintácsi-Farkas Viktor, Gerendás Ruben, Hamar Barni és Lőrincz Álmos.

„Király volt a színpadon állni! Fantasztikus élmény, hogy bekerülhetett a dalom a legjobb harminc közé" – fogalmaz Hamar Barni, aki a maga tizenhét évével az idei dalválogató legfiatalabb versenyzője. „Sikerült átadni a Wasted-del, amit terveztem" – teszi hozzá a fiú, aki jóbarátját, a tatai Lőrincz Álmost kérte meg, hogy legyen társa a színpadi produkcióban. „Jól éreztem magam Barni mellett, s bár nem vagyok oda az ilyen elektronikus zenékért, nem bírtam megállni, hogy bulizzak rá a színpadon" – mondja Álmos.A fiúk az egész elmúlt hetet együtt töltötték, próbáltak, gyakoroltak, illetve az A38-as hajón fölvették a Wasted akusztikus verzióját, ami két hét múlva kerül majd ki a világhálóra. A stúdióban további zenészkollégákkal egészült ki a produkció, és egy teljesen más, izgalmas köntöst kapott a divatos, elektromos stílus helyett. A dal ezen a platformon versenyben marad még, mint ahogy Barninak esélye lehet az év felfedezettje díjra is.Hamar Barni és Lőrincz Álmos a szombati előválogatón ötödikként álltak színpadra, modern fiatalokat megszólító látványvilágban. Erőteljes, komoly produkciót kapott a közönség, és a helyszínen úgy tűnt, a siker sem marad el, a nézők élvezték a műsort.Az értékelésnél viszont csupán annyi derült ki, hogy a dalszerző és előadó bár tehetséges, de nagyon fiatal. „A problémáim abból adódnak, ahány éves vagy. Fiatal vagy, most kezded feszegetni a határaidat, csomót kell még gyakorolnod" – így értékelt Both Miklós. Vincze Lilla felnevelné Barnit és Mező Misi is hazavitte volna a gyerekei mellé. Misi még így buzdította a fiút, hogy: „Tapasztalni, tapasztalni, tapasztalni!" Nagy Feró sem mondott kritikát, csupán azt, hogy „Veled ezen a pályán még fogunk találkozni." Barni dala a zsűritől 22 pontot kapott, a közönség pedig további 7 pontot tett hozzá a teljesítményt értékelendő. A 29 pont nem volt elég a tovább jutáshoz, így a két fiúnak ez a kaland most véget ért. Sajnálatos, hogy Barni kora nagyobb jelentőséget kapott a zsűritől, mint maga a szerzemény, amit beválogattak az adásba a 418 induló dal közül.A srácok mától már újra az iskolapadban ülnek, és kíváncsian várják az akusztikus szám fogadtatását. „Én minden építő kritikát köszönök. Nagyon jó tapasztalatot szereztem itt. A dalszerzést folytatjuk." – nyilatkozik az adás után Barni.„Mindenki pozitív volt: a stáb, és a többi versenyző jó fej módon álltak hozzánk. Itt próbáltam ki először a fülmonitort. Nagyon profi hátteret kaptunk végig, nekem ez óriási élmény! És persze én is zenélek tovább, nem zárom ki, hogy jövőre nevezek a bandámmal, a Quack-kal és saját dallal." – mondja Álmos.A két fiú egyébként A Dalban, a Nomád nevű formációnak drukkol. „A Nomád nem csak emberileg jó csapat, de zeneileg is odatették a dalt" – hangzik a srácok egyöntetű véleménye.